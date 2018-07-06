Türkiye'de temel sektörlerin karnesi belli oldu

Enflasyonun, kurun ve faizlerin yükselişe geçtiği, ekonomideki sıkıntılı havanın giderek bunalıma dönüştüğü Türkiye'de 11 temel sektörün durumu masaya yatırıldı. Otomotiv gibi kritik sektörlerde daralma netlik kazanırken turizm hariç tüm sektörlerde yavaşlama yaşanıyor.

Enflasyonun, kurun ve faizlerin yükselişe geçtiği, ekonomideki sıkıntılı havanın giderek bunalıma dönüştüğü Türkiye'de 11 temel sektörün durumu masaya yatırıldı.

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci'nin haberine göre ekonomik durum sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Önceki yıllarda hem Rusya hem de Avrupa'dan gelen turist sayısındaki düşüşün telafi edildiği turizm sektörü dışındaki tüm sektörlerde gerileme ya da iniş-çıkışlı bir seyir olduğu görülüyor. Lokomotif sektörlerden otomotivde hem iç pazar hem de ihracatta önemli bir daralma olduğu dikkat çekerken kimya, beyaz eşya gibi sektörlerdeki parasal büyümelerin kur ve emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı, miktar bazında büyümeye sınırlı tekabül ettiği de öne çıkıyor.

İşte 11 temel sektördeki hal ve gidiş:

TURİZM

Turist sayısında rekor yılı 41 milyon 617 ile 2015’tir. Gelirde rekor yılı 34.3 milyar dolarla 2014’tür. Rusya ile uçak krizinden sonra dip yapan sektörde 2017 toparlanma yılı olarak kabul edilebilir. Ancak 2017 gelirde de turist sayısında da rekor yıllarının gerisinde kapandı. 2018 tamamen farklı bir tablo çiziyor. Aylık gelen turist rakamları rekor yılların üzerindedir. İlk 5 ayda gelen turist sayısı 11.5 milyon. Geçen yıl 8.8, bir önceki yıl 8.3 milyondu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da ilk 5 ayda rekorlar kırıldığını söyledi. Turizmde kötü giden tek gösterge kişi başına harcama. 805 doları bulan bu rakam halen 640 dolar seviyesinde. Bu da turist sayısındaki artışın gelire birebir yansımayacağını gösteriyor. Bu yıl sayıda rekor kırılması muhtemel. Ancak aynı rekorun gelirde gelmesi şüpheli gözüküyor.

OTOMOTİV

2018 Haziran ayında otomobil pazarı yüzde 38, hafif ticari pazarı yüzde 44, ilk yarı itibariyle otomobil pazarı %10, hafif ticari pazarı yüzde 19 daraldı. Toplamda daralma yüzde 12. Otomotiv Sanayi Derneği’nin açıkladığı ilk 5 aylık veriler de şöyle: Mayısta toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2, otomobil üretimi yüzde 8,6 azaldı. Toplam pazar yüzde 14 daraldı. Otomobil ihracatı yüzde 11,7, toplam ihracat 7,4 düştü. İlk 5 ay toplam sonuçları görece daha iyi: Oto üretiminde düşüş yüzde 6.9, toplam üretimdeki düşüş yüzde 2,2, toplam pazardaki daralma da yüzde 4,2 gözüküyor. Tek olumlu gösterge ticari araçtaki üretim artışı. UİB'nin açıklamasına göre haziranda ihracat artışı yüzde 2'de kaldı.

(soL'un notu: Aylık bazda otomotiv üretiminin yüzde 70'ini oluşturan otomotiv ihracatındaki gerilemenin arttığı, Avrupa pazarında maliyetlerdeki artış nedeniyle fiyat tutturmakta sıkınta yaşandığı görülüyor. Otomotiv sektörünün girdileri fiyatı dolarla belirlenen hammadde ve ara malları, ihracat ise ağırlıklı avro ile yapılıyor. Kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin olumsuz etkisinin yanısıra dolar/avro paritesinde avro aleyhine seyir de rekabet gücünü etkiliyor.)

MOBİLYA

İç satışlarda ilk 3 ayda miktar bazında yüzde 20 civarında düşüş var. Nisanda da düşüş devam etti. Sektörde kur artışından kaynaklanan zam yok. Hammaddeden kaynaklanan zam var. Yetkililer, “Sektördeki kâr düşüşü 3 aylık bilançolara yansıdı. Geçen yıl tablo kâr artışı gösteriyordu. Yonga levhaya ciddi zam geldi. Her iki ayda yüzde 6-7 zam geliyor. Süngerde de yonga levha gibi otomatik zamlar geliyor. İhracatta 2018’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.5 artış oldu, ihracat rakamı 765,5 milyon dolara çıktı. İlk 4 ay itibariyle de yüzde 24 artış var. Yıl sonu ihracat hedefi 3,5 milyar dolara yükseltildi” dedi. Kur artışlarının üretim kapasitelerini, kârlılığı, yeni yatırım iklimini ve sürekliliği olumsuz etkilemesi bekleniyor.

DEMİR ÇELİK

Ham çelik üretimi mayısta, bir önceki aya göre yüzde 12,3 artış yakaladı. 2017'nin aynı ayına kıyasla % 0.5 arttı. Ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretiminde ve tüketimindeki artış eğilimi devam etti. 2018 yılının ilk beş aylık döneminde nihai mamul üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,5, nihai ürün tüketimi de yüzde 15,2 arttı. İlk 5 ayda toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından yüzde 4 azalışla 8,1 milyon tona gerilerken, ihracat değeri yüzde 20,2 arttı.

TEKSTİL

Yabancı alıcılar Türkiye siparişlerini artırıyor. Hermes Otto’dan Newlook’a, Colveta’dan Near East Manufactoring ve Varner’a kadar pek çok hazır giyim alıcısının Türkiye siparişlerini yüzde 20 artıracakları haberi daha önce duyurulmuştu. TGSD Başkanı Hadi Karasu, 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının bu yıl 18 milyar dolara çıkarılacağı açıklaması yapmıştı. Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 7,5 milyar dolar oldu. Giyim eşyası imalat sanayiinde KKO mayısta yüzde 80,7 oldu. Bir önceki yılın aynı ayında yüzde 79 olarak açıklanmıştı. Tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2018 yılının mayısında yüzde 11,6 artış ile 929 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise yüzde 9,5 artışla 4,5 milyar dolar değerinde kaydedildi. Mayıs'ta tekstil ürünleri imalatında yüzde 81,3 olarak gerçekleşen KKO, bir önceki aya göre 1,5 puan, Mayıs 2017’ye göre ise 1,8 puan artış ifade ediyor. KKO rakamları, sektörde üretimde sıkıntı olmadığını gösteriyor.

(soL'un notu: Türkiye İhracatçılar Meclisi Haziran ayı ihracat verileri, yüzde 2,2'lik artışla tekstil ihracatında yavaşlamaya, yüzde 2'lik düşüşle hazır giyim ihracatında da düşüşe işaret ediyor. Kurdaki gelişmelerin, özellikle de dolar/avro paritesinde avro aleyhine gelişmelerin rekabet gücü kaybına yol açtığı düşünülüyor.)

KİMYA

2018 ilk üç ayda yüzde 12 üretim büyümesi oldu. Ancak ocak ve şubatta en yüksek noktaya ulaşan üretim artışı Mart sonrası azalmaya başladı. Sektör ihracatı 2017’de yüzde 15,2 arttı. Bu yıl beklenti 18 milyar dolar. Bu da yüzde 12’lik büyüme demek. İlk 4 aylık artış yüzde 4 civarında. Sektör yüzde 75 oranında hammadde ithalatına bağlı çalışıyor. 2018 başından itibaren petrol fiyatlarındaki öngörülmeyen yükseliş hammadde fiyatlarına da yansıdı. Kur artışlarından olumsuz etkileniyor. Bu gruptaki plastik sektörü 2018 ilk çeyreğinde rekor seviyede büyüdü. PAGEV’in raporuna göre, plastik mamul üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 48,7 artışla 3.5 milyon tona, değerde ise yüzde 54,5 yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Kimya ve plastik sektörü ara malı ithalatı yönüyle dövizdeki artışlardan olumsuz etkileniyor. Sektörün ana hammaddesinin yüzde 100’ü dövizle satın alınıyor. Yine makine ekipman yatırımlarının yüzde 90’ı döviz bazlı yapılıyor. Bu çerçevede sadece plastik sektörünün son dört aydaki kaybı 7 milyar TL’ye yaklaştı” dedi.

(soL'un notu: Kimya sektörü sanayi sektörleri içinde ithalat bağımlılığı en yüksek sektör. Türkiye'nin toplam ithalatına da en fazla "katkı" yapan sektör. Üretim ve ihracat artış rakamlarında yılbaşından bu yana yüzde 40'a yakın artan petrol fiyatları etkili. Sektörün miktar bazında üretim ve ihracat artışının daha düşük olduğu tahmin ediliyor.)

LOJİSTİK

Ocak-Mayıs toplamında Türkiye plakalı araçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 496.953, yabancı araçlar yüzde 12 büyüme ile 147.291 taşıma yaptı. Türk ve yabancı araçlar toplamda %1 düşüşle 644 bin 244 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi. İhracat taşımalarının yüzde 77’si Türk, yüzde 23’ü ise yabancı araçlarla yapıldı. Türk araçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre değişime uğramadılar, yabancı araçlar ise yüzde 13 büyüme sağladı. İthalatta Türk ve yabancı araçlar toplamda yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Suriye’ye yapılan taşımalar yüzde 27 düştü. Irak pazarı da geçen yıla oranla yüzde 12 küçüldü. Romanya ve Bulgaristan toplantılarında alınan olumlu sonuçlarla birlikte Avrupa ülkelerine ihracat taşımaları artmaya devam ediyor.

PERAKENDE

TÜİK’in açıkladığı takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Bir önceki aya göre ise artış yüzde 0,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 arttı. Bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış oldu. Mayıs'ta AVM Ciro Endeksi yüzde 13,9 artış gösterdi. Enflasyondan arındırılmadan teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 34,1 hipermarket kategorisi ramazanın da etkisiyle yüzde 26,9’a yükseldi. Enflasyon göz önüne alındığında ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında giyim, yiyecek içecek ve ayakkabı kategorilerinde metrekare verimliliklerinde düşüş gözleniyor. Mayıs 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayına göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığını gösteriyor.

BEYAZ EŞYA

Beyaz eşyada 6 ana üründe tablo parlak görünmüyor. Yine de nisana göre trendin değiştiğini söylemek mümkün. Nisanda üretim yüzde 10, iç satışlar yüzde 20 düşmüştü. Mayıs'ta üretim yüzde 6 arttı. Ocak-Mayıs itibariyle düşüş yüzde 2. İç satışlar mayısta yüzde 9 artmış. Ocak-Mayıs itibariyle yüzde 14 düşüş olmuş. İthalatta daha büyük düşüş var. İyi giden tek taraf ihracat. Mayıs'ta yüzde 7 arttı. İlk beş ay itibariyle artış oranı yüzde 9.

KONUT

Konut satışları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. İpotekli satışlar yüzde 11,7 azaldı. Diğer konut satışları yüzde 10,7, ilk defa satılan konut sayısı yüzde 4,8, ikinci el satışları yüzde 0,9 yükseldi. Yabancılara satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %36,1 artış gösterdi. Gayrimenkulde, konut tarafındaki bu artışlar önemli ölçüde KDV, tapu harcı ve faiz desteği ile sağlandı. Yüksek stok nedeniyle genel tablo ise pek olumlu değil.

HAZIR BETON

'Hazır Beton Endeksi'ne göre sektördeki durgunluk kalıcı haleye gelmeye başladı. Faaliyet Endeksi, Mayıs'ta yüzde 2,3 düşerek son 16 ayın en düşük değerini gösterdi. Güven Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 düştü ve Mayıs'la birlikte dip yaptı. THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, sektörün tüm göstergelerinin olumsuz gidişata işaret ettiğini söyledi. İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 2,31 puan azaldı. Geçen yılın Mayıs ayına göre ise 1,07 puan arttı. Faaliyetlerde beklentilerin üzerinde gerileme yaşandı. Bu performansta ramazan ayı, erken seçim kararı, tüketici ve yatırımcıdaki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi’nde cirolar iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü.