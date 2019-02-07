'Türkiye Varlık Fonu 1 milyar avro borçlanacak'

Türkiye Varlık Fonu’nun uluslararası piyasalardan 1 milyar avro borçlanmak için ABD merkezli Citigroup ile Çin merkezli ICBC bankalarına yetki verdiği bildirildi.

Bloomberg'in konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) uluslararası piyasalardan 1 milyar avro borçlanmayı planlıyor. ABD merkezli Citigroup ile Çin merkezli ICBC bankalarına yetki verilen borçlanma bir yılı opsiyonlu üç yıl vadeli olacak. Borçlanmanın maliyetiyle ilgili ise bilgi paylaşılmadı.

TVF’nin iki yıl önce de Çin bankası ICBC’den 5 milyar dolarlık kredi istediği öne sürülmüş ancak bu borçlanma gerçekleşmemişti.

Eylül ayından yayınlanan karar ile Ziraat Bankası, BOTAŞ, BİST, PTT, Halkbank ve THY gibi birçok kamu kurumu Varlık Fonu’na devredilmişti.

Sayıştay dahil olmak üzere hiçbir denetime tabi olmayan, Ticaret Kanunu hükümlerinden muaf olan ve yönetimi özel hukuk hükümlerine göre belirlenen Varlık Fonu, ülkenin en değerli ve stratejik kamu kuruluşlarını, dış borçlar karşılığından teminat olarak kullanmak üzere kendi bünyesinde bulunduruyor.