Turkcell nerede sömürü orada: Bir mağaza çalışanı anlatıyor

Çocuk istismarcısı Ensar Vakfı'nın sponsoru Turkcell'le anlaşmalı Şengüller, Türkiye'nin üç önemli kentinde mağazaları bulunan bir şirket. Şirkette çalışan bir emekçi, çalışma yaşamını ve 24 Haziran kararını soL'a anlattı.

Turkcell, AKP'li yıllarda hızla büyüyen ve karşılığında AKP'yle açıktan bağı olan Ensar Vakfı gibi çocuk istismarıyla damgalanan kurumlara destek veren bir sermaye grubu.

Türkiye'nin dört bir yanında istasyonları olan şirketin, 1700'den fazla da perakende mağazası bulunuyor ve yurtiçi gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturan perakende mağazalarında, yaklaşık 8 bin emekçi çalışıyor.

Şirketin anlaşmalı olduğu bir başka sermaye grubu ise, Şengüller A.Ş.

İstanbul, İzmir ve kurulduğu yer Van'da onlarca mağazası bulunan Şengüller, Turkcell ile anlaşmalı ve hangi cep telefonu markasının satışını gerçekleştirirse gerçekleştirsin, taahhütlü satışlarda anlaşmalı operatör olarak Turkcell'i zorunlu kılıyor. 3 yıla dek uzayabilen taahhüt süreleri, telefonların piyasa fiyatının çok üstünde satışı anlamına da geliyor.

Şengüller'in İstanbul'daki mağazalarından birinde çalışan bir ve soL'a konuşan 26 yaşındaki ön lisans mezunu E.Ç, mağazanın satış sorumlusu olarak görev alıyor. Haftanın 6 günü ortalama 10 saat çalıştığını anlatan E.Ç; "Haftada bir gün 14:00-22:00 arası, bir gün 9:00-18:00 arası; geriye kalan günlerde sabah 09:00 akşam 21:00 arası çalışıyorum. Buna rağmen mağaza müdürünün sabahları yarım saat erken gelin temizlik yapalım dediği oluyor" diyor.

Yemek molasının 40 dakika olduğunu anlatan E.Ç, resmi tatillerde de çalışmak zorunda olduklarını aktarıyor: "Bayramlarda, 1 Mayıslarda kesinlikle izin hakkım yok."

SÜREKLİ ÇALAN POP MÜZİK, BAŞ AĞRILARININ KAYNAĞI

Müşterilerin de sık sık şikayet ettiği ancak perakende satış sektöründe neredeyse her yerde aynı ısrarla, bir çeşit işkenceye dönüşen yüksek sesli müzik, E.Ç'nin şikayet ettiği konuların başında geliyor.

"Mağazada sürekli çalan pop müzik yüzünden devamlı olarak baş ağrısı çekiyorum" diyen 26 yaşındaki işçi, "Telekomünikasyon şirketlerinin hepsi emekçileri bu şartlarda çalıştırıyor. Daha kötülerini de duydum tabii" diye ekliyor.

Hiçbir zaman tam maaş alamadığını anlatan genç işçi; "En ufak hatamda her şey maaşımdan kesiliyor, işe başladığımdan bu yana hiçbir zaman tam maaş alamadım" diyor.

Mağazadaki işinden söz eden E.Ç; "Aylık olarak hangi cihazları satmamız gerektiğini içeren bir liste geliyor. Bu listelerden sattığınız cihaz başına prim alıyorsunuz. İşimin en zor tarafı insanlara belli konularda tam bilgi vermemek" diye anlatıyor.

E.Ç'nin aktardığına göre bir tüketicinin mağazaya gelip faturası hakkında bilgi almak isteyişi, patronların istediği en temel şeylerden biri. Çünkü böylelikle yeni telefon satışı yapılabiliyor.

E.Ç şöyle anlatıyor: "Çoğumuza faturasının neden fazla geldiğini sormaya gelen birine 'faturanız sabit kalsın, size telefon hediyesi var' diyerek tarifeyi düşürüp aradaki farka 3 yıllık taahhüt ile yeni telefon satmamız öğretiliyor."

Mağazada bunu yapamayan satış temsilcileri ise, hiç beklenmeden işten atılıyorlar.

'PATRON MİLYON KAZANIRKEN BİZ 15 TL İÇİN YARIŞIYORUZ'

Prim sisteminin iş yerindeki dayanışma ihtimalini zayıflatmak için kullanıldığını anlatan E.Ç; "Belli ki işçi dayanışmasını azaltmaya yönelik bir uygulama. Hepimizin bir yerlere borcu var. Bu borçları kapatmak adına ihtiyacı olmayan insanlara sürekli primli cihaz satmaya çalışıyoruz. Patronlar milyonlar kazanırken biz 15 lira için yarışıyoruz" diyor.

Seçim atmosferinin iş yerine de yansıdığını söyleyen E.Ç., "Aslında gülünç bir ortam var. Patronlar oldukça gergin. Ara sıra evlerinin arka bahçesi gibi gezmeye geldikleri mağazalarımızda yüzlerindeki kaygıyı görüyoruz. Mağaza da sürekli 'düzen bozulmasın da istediğinize oy verin' diye söyleniyorlar diyor ve ekliyor: "Bunlara aldırmıyorum, telaşları hoşuma gidiyor."

İLK KEZ BU SEÇİMDE FARKLI BİR TERCİH YAPACAK

E.Ç, bugüne dek sendikal örgütlenmenin bir parçası olmamış. Çalıştığı iş yerinde yetkili bir sendika da hali hazırda yok. Öte yandan ilk kez bu seçimde farklı bir tercih yapacağını anlatıyor.

"Hayatımda ilk kez bu seçimde, TKP’nin desteklediği bağımsız adaya oy vereceğim" diyen E.Ç, "Bu düzen değişmeli" sözlerinin aklını çeldiğini söylüyor. Çalışma koşulları, karşılığında aldığı ve geçimine yetmeyen maaşı, her gün yaşadığı ulaşım sıkıntısı -Metrobüsle işe gelip gittiğini anlatıyor- tesadüfen karşılaştığı bu düzenin değişmesi yönündeki çağrıya kulak vermesini sağlamış.

Yemek molası sırasında konuştuğumuz E.Ç, "İş arkadaşlarımı da buna ikna edeceğim. Bütün emekçilere kolay gelsin" diyip, mağazaya dönmesi gerektiğini söyleyerek yanımızdan uzaklaşıyor.