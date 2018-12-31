Türk Telekom'dan işçilere 'yılbaşı hediyesi': 55 kişi işten çıkarıldı

Türk Telekom, bünyesinde bulunan taşeron firmada çalışan 55 işçiyi sendikalı olmak istediği için yılbaşı öncesinde işten çıkardı.

Türk Telekom, bünyesindeki Arda-Cemta adındaki taşeron şirkete bağlı olarak çalışan sendika üyesi olmak isteyen 55 işçiyi "ihale yenilenme" gerekçesiyle işten çıkardı.

Evrensel'in haberine göre Türk Telekom’a bağlı Arda-Cemta’da çalışan işçiler DİSK’e bağlı İletişim-İş'te örgütlenme çalışması içindeyken yeni ihale süreci bahanesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay önce sendikalı 8 işçiyi işten çıkaran firma, bu kez de 55 işçiyi işten attı.

İşçiler, “Yeni ihaleyi uzatarak, 'küçülmeye gidiyoruz' dediler ve işten çıkardılar. Yeni yıl hediyesi olarak bizlere bunu sundular” dedi. Arda-Cemta adlı taşeron şirkette işçi atmaların devam edebileceği belirtildi.