Türk-İş'ten grev çağrısı: Hiç uzatmayın

Kamuda çalışan 200 bin işçinin zam görüşmeleri için hiçbir adım atılmazken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 'Sendikalarımıza, kimin günü dolduysa, hiç uzatmayın hemen grev kararı alın diyeceğim. Başka çare görünmüyor' dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın kamuda çalışan işçilerle ilgili aylardır masaya oturmadığını, üstelik işçiyi muhatap dahi almadığını açıkladı Kamu kurumlarındaki yetkili sendikaların ocak ayından bu yana sırayla görüşmelere başladığını ve her birinin zam ve sosyal haklara ilişkin tekliflerini ilettiklerini belirten Atalay, buna karşılık kamudan bugüne kadar hiçbir karşı teklif gelmediğini bildirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, “Benim sözleşmemi bitirin arkadaş! Neyi bekliyorsunuz?” çağrısı yapan Atalay, “Sendikalarımıza, kimin günü dolduysa, hiç uzatmayın hemen grev kararı alın diyeceğim. Başka çare görünmüyor” dedi.