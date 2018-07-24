Tüpraş'tan 'İran rüzgarı' açıklaması: Yakın takipteyiz

ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan yapılan ham petrol ithalatının azaltılmasına ilişkin Tüpraş'tan açıklama geldi. Türkiye'nin ham petrol ithalatının büyük bölümünü gerçekleştiren Tüpraş'ın en büyük tedarikçisi yüzde 45 payla İran. Yapılan açıklamada 'Süreci yakından takip ediyoruz' denildi.

Tüpraş, ABD yönetiminin İran'a yaptırımları yeniden dayatacağını açıklaması üzerine bu ülkeden ham petrol ithalatını azaltmaya yöneldiği haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Tüpraş`tan yapılan açıklamada "Yaptırımlara ilişkin 'Wind Down' olarak adlandırılan geçiş süreci devam etmekte olup, şirketimizin operasyonları da optimizasyon programları çerçevesinde planlandığı şekilde yürütülmektedir" denildi. Son aylarda İran'dan yapılan ithalatta azalma görülürken yaptırımların Tüpraş'ın maliyetlerini artıracağına dikkat çekiliyor.

Business HT'nin sorularını yanıtlayan Tüpraş yetkilileri, geçiş sürecinin devam ettiğini belirtti. Tüpraş'tan yapılan açıklamada "Yaptırımlara ilişkin 'Wind Down' olarak adlandırılan geçiş süreci devam etmekte olup, şirketimizin operasyonları da optimizasyon programları çerçevesinde planlandığı şekilde yürütülmektedir" denildi. Şirket, geçiş dönemi sonrasına ilişkin olarak taraflar arasındaki görüşmelere devam edildiğine dikkat çekti. Tüpraş adına konuşan yetkili, "Süreci yakından takip etmekteyiz" dedi.



PETROL İTHALATININ YÜZDE 45'İ İRAN'DAN

2017'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) verilerine göre Türkiye'ye tamamı rafinerici lisansı ile 25,7 milyon ton petrol ithalat edildi. 14 ülkeden yapılan ithalatta ilk sırada yüzde 44,6 payla, 11,49 milyon ton ham petrol alınan İran yer aldı. İran'ı 7,05 milyon ton ile Irak ve 2 milyon ton ile Rusya izledi. Rafinerici lisansı ile ithalat yapan tek firma Tüpraş.



Tüpraş 2018'in ilk dört ayında ise İran'dan günde 187 bin 196 varil ham petrol ithal etti. Tüpraş sadece Nisan ayında ise günde 240 bin varilin biraz üzerinde ham petrol ithal etti. Tüpraş'ın birkaç yıl önce yatırımı tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi (RUP) İran ve Kuzey Irak petrolü gibi ağır petrol türlerini yüksek verimilikle işleyebilmesini sağlıyor. Bu petroller hafif ham petrole göre daha ucuz olduğundan rafinerinin kar marjı da aynı oranda artıyor. Trump'ın İran'dan petrol alımını durdurma dayatmasının hayata geçmesi durumunda Tüpraş'ın iran petrolüne alternatif bulması gerektiği belirtiliyor. Bu durumun rafineri maliyetlerinin artması anlamına geleceği tahmin ediliyor.



Tüpraş'ın Mayıs ayından bu yana İran'dan ithal ettiği petrol miktarının azaldığı da belirtiliyor.

İran’dan ithalat yönelik ABD baskısının artması durumunda Türkiye’nin tüm ihtiyacını Rusya’dan karşılaması zor. Irak ile siyasi ilişkiler de büyük bir kaymaya izin vermeyebilir. Spot piyasadan alım yapmak ve güzergah değişikliği, petrol fiyatlarındaki artışın ötesinde ek maliyet yaratabilir. 2019 yılı için Star Rafineri talebi de eklendiğinde İran’dan yapılan ithalatın ikamesiyle birlikte 15 milyon tona yakın yeni kaynak ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu ek faturanın zaten hızla artan cari açığı iyice tetikleyeceği ve ek bozulmalara yol açacağı söylenebilir. Sadece enerji faturasının artması değil, ham petrol ihtiyacının neredeyse yarısıyla ilgili belirsizlik oluşması “enerji arz güvenliği” açısından da önem taşıyor.

Petrol tedariği haricinde dünya piyasalarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması ve petro-kimya ürünleri düşünüldüğünde gündelik tüketime olan etkisinin de olumsuzluklar doğuracağı tahmin ediliyor. ABD dış ticaret açığına ve nominal büyümesine olumlu etkileri bulunan petrol fiyatlarındaki artışın, Türkiye gibi hammadde ve enerjide dışa bağımlı ülkelerde alım gücünü aşağı çektiği görülüyor.