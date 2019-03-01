TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor

TÜPRAŞ işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'tan işçilere açıklama geldi.

TÜPRAŞ rafinerilerinde çalışan Petrol İş Sendikası üyesi işçiler adına sürdürülen ve 2019-2020 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşme görüşmeleriyle ilgili Tüpraş İzmir Rafinerisi çalışanı işçilere iç kapıda bşr açıklama yapıldı.

Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, yaptığı açıklamada bu dönem sürdürülen toplu iş sözleşme görüşmelerinin öneminden bahsetti.

Oktay "2019-2020 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşme görüşmelerimizde 27 Şubat'ta üçüncü oturumumuzu gerçekleştirdik. Dört rafineri olarak bu dönem her zamankinden daha fazla ve ortak kararla hareket ederek birliktelik sağlama kararı aldık” dedi.

Her oturum sonrası bir araya gelerek bir sonraki toplantıyı değerlendirdiklerini dile getiren Ahmet Oktay, "Biliyoruz ki alım gücümüz düştü, açıklanan enflasyon rakamları gerçek rakamlar değil. Bunu her platformda söylüyoruz, gerekli mesajlarımızı gerekli yerlere iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Oktay, “Sürdürdüğümüz toplu iş sözleşme görüşmelerimizin ikinci oturumunda hiçbir maddemiz geçmedi. İşverenin Münhal Kadrolar, Hastalık Avansı, Disiplin Kurulu, Taşıt Aracı ve Deneme Süresi gibi bazı maddeler üzerinde talepleri vardı. Üçüncü oturumda bu taleplerini geri çektiler” diye konuştu.