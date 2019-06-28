Tüpraş'ta işçilerden eylem kararı

Koç Holding Tüpraş’ta toplu iş sözleşmeleri sürecini tıkadı. Anlaşma sağlanamayınca rafinerilerde çalışan 4 bin işçi eylem yapma kararı aldı. İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan işçiler, saat 16.00’da mesai bitiminde işten ayrılmayacak ve diğer vardiyalarda çalışan arkadaşlarının da tesislere girmesiyle büyük bir eylem başlatacak.

Koç Holding, Tüpraş'ta üç konuda dayatmalarda bulunarak toplu sözleşme sürecinin tıkanmasına neden oldu. Patron, 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri konularını dayatarak işçinin kazanılmış haklarını tırpanlamak istiyor. Ancak Tüpraş işçisi bu dayatmaları kabul etmiyor.

Tüpraş, grev yasaklı işkolunda faaliyet gösterdiğinden dolayı, sözleşme süreci Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) intikal etti. YHK'nın gelecek hafta, patronun taleplerini gözeterek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bu nedenle, bugün İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan 4 bin işçi eylem yapma kararı aldı. Rafineride çalışan bin 800 işçi, saat 16.00’da mesai bitiminde işten ayrılmayacak ve diğer vardiyalarda çalışan arkadaşlarının da tesislere girmesiyle büyük bir eylem başlatacak.