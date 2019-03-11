Tüpraş'ta işçiler ayakta: Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı

İzmir Aliağa'daki Tüpraş rafinerisinde, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanan işçiler eylem yaptı.

Koç Holding'e ait Tüpraş'ta devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi süreci geçtiğimiz günlerde tıkanmıştı.

Bugün Tüpraş İzmir Rafinerisi önünde toplanan işçiler, Petrol-İş Aliağa Şube temsilcileri tarafından bilgilendirildiler.

Sözlerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne değinerek başlayan şube başkanı Ahmet Oktay, bugünün bir kutlama değil bir mücadele günü oldupunu belirtti. Sonrasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine değinen Oktay; Koç Holding yetkililerinin toplu iş sözleşmesi sürecini 2 yıldan 3 yıla çıkarmak istediklerini, vardiya sisteminde ve işletme priminde değişiklik yapmak istediklerini belirtti. Bunların mücadeleyle kazanılmış haklar olduğunu belirten Oktay, haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İşçiler rafineri içerisinde bir yürüyüş yaparak eylemlerini sonlandırdılar.

Koç Holding yetkilileri, bir önceki toplu iş sözleşmesi döneminde de benzer taleplerle masaya oturmuş; işçilerin kararlı eylemleri sonucu tüm taleplerinden vazgeçerek anlaşmak zorunda kalmıştı.