Tüpraş'ta eylemler sürüyor: Sonuç alınmazsa işçiler kara dolumu tamamen durduracak

Koç Holding'in sahibi olduğu Tüpraş rafinerilerindeki işçiler, eylemlerine devam ediyor. Petrol İş Sendikası ile Tüpraş yönetimi arasında arabulucu nezdindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, işçiler de geri adım atmıyor, direnmeye devam ediyor. Sonuç alınmazsa işçiler kara dolumu durduracaklar.

Tüpraş işçileri hak arama mücadelesine devam ediyor.

Koç Holding'in sahibi olduğu Tüpraş'ın dört rafinerisinde de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süre önce çıkmaza girmişti. İşçiler uyarı eylemleriyle patronu uyarmıştı. Arabulucu nezdindeki görüşmelerin başlamasıyla birlikte, işçiler eylemlerine devam ettiler. Dün fabrika işçileri 08.00–16.00 mesaisine girmedi. Gece 00.00–08.00 vardiyasındaki işçiler de fabrikadan çıkmadı.

Tüpraş işçileri bugün de İzmir, Kocaeli, Kırıkkale, Batman rafinerilerinde uyarı eylemlerini sürdürdü. Uzlaşmaya varılmaması halinde işçiler kara dolumu durduruacaklar. Bu da rafinerinin satış yapamaması anlamına geliyor.

Koç Holding'in ise süreci yüksek hakem kuruluna götürmek istediği konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Petrol İş Sendikası ile Tüpraş yönetimi arasında yapılan dokuz oturumda, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamıştı. İşçiler eylemlerle Koç Holding'i uyarmıştı. Arabulucu sürecine girilen görüşmelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün devam edildi. İşçiler yine ylemlerini sürdürdüler. Görüşmelerde Koç Holding vardiya sisteminde değişiklik, mazeret izninin düşürülmesi ve toplu iş sözleşmesinin üç yıllık yapılması taleplerini yineledi. Sendika bu talepleri kabul etmedi.