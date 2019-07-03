TÜPRAŞ'ta işçilerin haklarının gasp edildiği Yüksek Hakem Kurulu tarafıdan hazırlanan toplu sözleşmeye işçilerin örgütlü bulunduğu Petrol-İş Sendikası'ndan tepki geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada, TÜPRAŞ'ın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olduğu ve Petrol-İş'in 4 bin 300 üyesinin bu fabrikalarda çalıştığı belirtilirken, "Bağıtlanan sözleşme ile 2 yıllık sözleşme kapsam süresi 3 yıla çıkarılmış, vardiya sistemi değiştirilmiş ve ücret zammı YHK’nın teamüllerine de aykırı biçimde enflasyonun altında belirlenmiştir. TÜPRAŞ işçisinin kazanımlarını geriye götüren ve işverenin bazı dayatmalarının dikkate alınmasıyla hazırlandığı anlaşılan bu sözleşme hükümleri kabul edilemez! YHK, beklediğimiz üzere “hakem” rolünü oynamamış, işverenden yana bir sözleşmeye imza atmıştır" denildi.
'TAVRINI SOMUT VE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAK'
"İşveren, TÜPRAŞ’taki grev yasağından aldığı güçle, müzakerelerde 3 yıllık sözleşme kapsam süresi, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri konusunda ısrarcı olmuştur. İşveren, TÜPRAŞ’ın gelenek ve kültürüne uygun davranmayarak süreci yokuşa sürmüştür" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nihayetinde 1 Temmuz 2019 tarihine YHK tarafından bağıtlanan sözleşme ile süreç, TÜPRAŞ işyerinde 40 yıla uzanan köklü çalışma barışını bozacak ve işçi-işveren ilişkilerinde onulmaz hasarlar oluşturacak bir duruma taşınmıştır. Yıllardır grev yasağında bulunan TÜPRAŞ’ta ilk kez bir sözleşme, YHK tarafından imzalanmıştır. Ülkemizin en önemli ve stratejik kuruluşu olan TÜPRAŞ’ta, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, işçi-işveren ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve güven içerisinde sürmesinin şartları artık ortadan kalkacaktır.
Petrol-İş, tüm organlarıyla ve dört rafineride örgütlü şubeleriyle gerekli değerlendirmeleri yapıp, bundan sonraki tavrını net, somut ve görünür şekilde ortaya koyacaktır. Sendikamız, YHK tarafından geri alınan haklarımızın telafi edilmesi için her türlü mücadeleyi verecek ve gerekli girişimde bulunacaktır. Sendikamız yeni bir mücadele süreci başlatmanın arefesindeyken işvereni de bir kez daha uyarmaktadır.
TÜPRAŞ’ta gelinen bu durumun sorumlusu ne alınteri dökerek fedakarca çalışan işçiler ne de sendikadır. İşletmede koşulların, çalışma barışının ortadan kalktığı bu noktaya taşınmasının sorumluluğu işverendedir. Petrol-İş, TÜPRAŞ’ta üyelerinin hak ve menfaatlerini yükseltmek için verdiği sendikal mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürecektir.