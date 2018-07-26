Tüpraş Londra'da ticaret ofisi açacak

Türkiye'nin en büyük işletmesi olan Koç Grubu'na ait Tüpraş'ın 'ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak amacıyla' Londra'da ticaret ofisi açacağı duyuruldu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar gündeme alması üzerine, ham petrol ithalatının yarısına yakınını İran'dan gerçekleştiren Tüpraş'ın uluslararası piyasaları yakından takip etmesini sağlayacak yeni ticaret ofisi dikkat çekti.

Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ithalat ve ihracat faaliyetlerine destek olmak amacıyla şirketin İngiltere'nin başkenti Londra'da ofis açacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının planlandığı ofisin amacı “piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek” olarak tanımlandı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar gündeme getirmesinin ardından, ham petrol ithalatının yarısına yakınını İran’dan gerçekleştiren Tüpraş, geçtiğimiz hafta basına yaptığı açıklamada geçiş sürecinde bulunulduğunu hatırlatarak süreci “yakından izlediklerini” duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Tüpraş için yapılan değerlendirmede, şirketin kredi notu BBB-'den BB+'ya düşürülerek görünümü "negatif" olarak belirlenmişti.

Tüpraş'ın uluslararası piyasaları yakından takip etmesini sağlayacak yeni ofisinin İran yaptırımlarının ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından gelmesi dikkat çekti.

İran'a yaptırımların gündeme geldiği Mayıs ayı öncesinde ülkeden alınan ham petrol miktarının günlük 240 bin varile kadar çıktığı göz önünde bulundurulduğunda Tüpraş’ın İran petrolüne alternatif bulması bekleniyor. Türkiye’nin en çok ham petrol ithal ettiği Rusya ve Irak ile yapılacak ticaretin de miktar ve siyasi gelişmeler bağlamında bu boşluğu ikame etmesi zor görünüyor. Bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Star Rafineri de enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye’nin ham petrol talebini önemli ölçüde artıracak.

Petro-kimya ürünlerinin gündelik tüketimdeki payı, akaryakıt fiyatlarına etkisi düşünüldüğünde ham petrol fiyatlarındaki artış ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların alım gücünü aşağıya çekeceği, ticari açığı artıracağı görülüyor.

