Tüpraş işçileri Koç Holding'in dayatmalarına boyun eğmemekte kararlı

Tüpraş'ta işçiler Koç Holding'in dayatmalarına boyun eğmemekte kararlı. Bu sabah işbaşı yapmayan işçiler, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladılar.

Koç Holding’e ait TÜPRAŞ’ta işçilerin eylemleri devam ediyor.

İzmir, İzmit, Batman ve Kırıkkale’de bulunan rafinerilerdeki TÜPRAŞ işçileri, bu sabah işbaşı yapmadılar ve eylemlerini sürdürdüler. Petrol-İş Sendikası yetkilileri, sürece ilişkin işçileri bilgilendirdi.

Krizi fırsata çevirme hesapları yapan Koç Holding yönetimi, izin günleri azaltmak, toplu iş sözleşmesi sürecini iki yıldan üç yıla çıkarmak ve vardiya sistemini değiştirmek istiyor. İşçilerin uzun yıllar mücadele ederek kazandıkları hakların alınması anlamına gelecek bu düzenleme büyük tepki topluyor.

İşçiler haklarının korunması konusunda kararlılar. Koç Holding’in uzlaşmaz ve işçi düşmanı tutumunu devam ettirmesi durumunda, kara dolum ünitesini tamamen durduracaklarını belirten işçiler; eylemlerine kararlılıkla devam ediyorlar.

İşçiler rafineri içerisinde yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdüler.

Süreç 27 Mayıs tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’na taşınacak.