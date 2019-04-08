Tüpraş işçileri Koç Holding'i uyardı: Dört rafineride uyarı eylemleri

Tüpraş yönetimi ile Petrol-İş arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci Koç Holding'in tutumu yüzünden tıkandı, işçiler tüm rafinerilerin önünde uyarı eylemi yaptı.

Tüpraş yönetiminin toplu iş sözleşmesi görüșmelerini tıkaması üzerine işçiler, Petrol-İș sendikasının çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı.

Tüpraş'ta 4 bin 300 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci, Koç Holdingin bahşiş usulü çalışma teklifiyle masadan kalkmasi yüzünden tıkandı. Koç Holding bahşiş verircesine, iki yılı kapsayan ücret artışında bir maaşı altı ay içinde bölerek dağıtmak dışında hiçbir artış yapmayacağını, altı ayda bir enflasyon güncellemesi yapabileceğini söyledi. Petrol-İş sendikası, bu tutumu işçiye rüşvet vermek olarak gördüklerini söyleyerek art niyetli ve kabul edilemez olduğunu belirtti. TÜPRAŞ patronunun Yüksek Hakem Kurulundan medet umduğunu ifade eden Petrol-İş yöneticileri bunun kendilerini yıldıramayacağını vurguladı.

Evrensel'de yer alan habere göre bugün öğlene kadar uyarı eylemleri yapma kararı alan Petrol-İş sendikası, dört rafineride de bu kararı hayata geçirdi.

İzmir Aliağa'da sabah saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler, işçi sağlığı ve güvenliği ihlallerine yol açan çalışma koşullarına karşı “Risk alma önlem al” pankartını, mücadelede kararlı olduklarını vurgulamak için de “Toplu sözleşmede ailem için hazırım” pankartını fabrika girişine astı.

Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, Koç'un görüşmelerdeki tutumunu eleştirerek “Bizim teklifimize karşılık ilk 6 ay bir maaş ekstra para teklif ettiler. Kök ücrete vardiya primlerine yansımayan bir para teklif ettiler. TÜPRAŞ işverenleri, KİPLAS'tan aldıkları cesaretle işçiye rüşvet teklif etmiştir” dedi. İşçiler Koç'un teklifini ıslıklarla ve yuhalamalarla protesto etti. Ahmet Oktay, dört şubenin ortak hareket ettiğini vurgulayarak “Genel merkez de bu sürecin bir parçası olmuştur, mücadelemiz büyüyecek” dedi.