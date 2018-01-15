TÜİK resmi işsizlik oranını açıkladı

Devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu, resmi işsizlik oranlarını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında güvenceli iş arayışı artarken, TÜİK işsiz oranının düştüğünü iddia etti.

Devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu, resmi işsizlik oranlarını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında güvenceli iş arayışı artarken, TÜİK işsiz oranının düştüğünü iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da 1.8 puan düşüşle yüzde 12.3’e geriledi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalış ile yüzde 19.3 düzeyine düştü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişiye, istihdam oranı da 1.4 puanlık artışla yüzde 47.6’ya çıktı.