TÜİK: İşsizlik yüzde 9,7'ye yükseldi

TÜİK'İn açıkladığı işgücü verilerine göre işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde istihdam 98 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 10,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde işsizlik oranlarını açıkladığı işgücü verilerini yayınladı. Buna göre Nisan ayında yüzde 9,6 oranında olan işsizlik Mayıs ayında yüzde 9,7’ye yükseldi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da 0,6 puanlık azalış ile yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

MEVSİMDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde ise istihdamın bir önceki döneme göre 98 bin kişi azalarak, 0,2 puan düşüşlü yüzde 47,4’ye gerilediği görüldü. Buna paralel mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,6 oldu.

İstahdam oranı 2017 Mayıs ayına göre 650 bin kişi artarak 0,4 yükseliş ile yüzde 48,1 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.

İşgücü de bir önceki yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 53,3’e çıktı.

Mayıs 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.