TÜİK açıkladı: 2018'in resmi işsizlik oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre 2018 işsizlik oranı belli oldu. Geniş tanımlı işsizliğin çok daha yüksek bir oranda gerçekleştiği biliniyor.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.5, kadınlarda yüzde 13.9 oldu.

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 40,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.