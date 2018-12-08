TTB: Sağlık personeline 30 dakika dayatması şiddeti artıracak

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık personeline işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etme zorunluluğu getiren uygulama üzerine yaptığı açıklamada sağlıkta şiddetin önünü açacak hükümlerin gerçekçi olmadığına işaret edildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık personeline işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etme zorunluluğu getiren Sağlık Bakanlığı genelgesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan engellerin Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda bulunduğunu hatırlatan açıklamada "Bakanlığı bu sorumluluğunu yerine getirirken gerçekleri toplumdan saklayan, olmayan ya da az rastlanan sorunları sağlık alanının temel sorunlarıymış gibi gösterme hakkına sahip değildir" ifadelerine yer verildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI SUÇLU GÖSTERİLİYOR'

Genelgede belirtilen hükümlerin sağlık çalışanlarını, sağlık alanındaki sorunların sebebi olarak göstermeye yol açacağı vurgulandı. Sağlık çalışanlarının her geçen gün kötüleşen çalışma koşullarının hatırlatıldığı açıklamada genelgedeki hükümlerin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayandırıldığı belirtildi.

'UYGULAMA GERÇEKÇİ DEĞİL'

Sağlık çalışanlarının kuruluşlarına ulaşımlarının kolaylaştırılmasına dair bir önlem bulunmamadığı genelgedeki hükümlerin muğlaklığına değinen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi gibi yeni yapılan bazı hastanelerin kamuoyunda çok tartışılan ulaşım güçlüğü dikkate alındığında 30 dakikada sağlık kuruluşunda bulunma zorunluluğu büyük şehirlerde her zaman sağlanabilecek gerçekçi bir hedef değildir. Bu genelgenin kamu hastanelerini tek veya birkaç büyük merkezde toplayan şehir hastaneleri politikası ile uyumlu olmadığı açıktır."

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ARTIRACAK'

Genelge ile mesai saatleri dışında iş yerine ulaşım sorumluluğunun çalışanlara verildiğine dikkat çeken açıklama, 30 dakika kuralının yasalaşmasının sağlık çalışanları ile hastaları daha sık karşı karşıya getireceği ve sağlıkta şiddeti artıracağı belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın benzer yasa tasarısını 2012 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından “yerleşme ve seyahat hürriyeti”ni engellediği gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen hekimlere dayatmaya devam ettiğini belirtilen açıklamada uygulamanın yargıya götüreleceği açıklandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, özel veya kamuda çalışan sağlık personeli, görev yaptığı yere en çok 30 dakika uzaklıkta oturmak zorunda kalacak, buna uymayanlar hakkında idari ve disiplin cezası uygulanabilecek. Genelgede kurala uymayan personel hakkında işlem yapılması istendi.