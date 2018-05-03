TRT'nin yalanına yanıt: Sette yanan çocuk işçinin hayati tehlikesi sürüyor

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, TRT1'in 'hayati tehlikesi yok' dediği çocuk işçinin hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.

TRT için Filhakika Yapım adlı şirket tarafından çekilen "Bir Hadis Bir Film" adlı dizi setinde, 1 Mayıs Salı akşamı 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandı.

Konu hakkında Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası"Setlerde can güvenliğimiz yok" başlıklı bir açıklama yayınlamıştı.

Sendikanın ardından dizinin yayınlandığı TRT de bir açıklama yayınlayarak, yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığını iddia etmişti.

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası bunun üzerine ikinci bir açıklama yayınlayarak, TRT'nin iddiasının doğru olmadığını vurguladı.

Sendika "... hastaneden ve mağdur yakınlarından edindiğimiz bilgilere göre 10-12 yaşlarındaki ağır yaralı çocuğun (M.Ç) ve ağır yaralı yardımcı oyuncunun (Muhammet Sinan Şenol) son durumuna dair bilgiler şu şekildedir: M.Ç'nin vücudu %48 oranında yanmıştır, yanık ciğerlerine sirayet etmiştir, mağdurun bilinci kapalıdır ve hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası'nın, 1 Mayıs'ta sette çocuk işçi çalıştıran ve yaralılar hakkındaki bilgileri saptıran TRT'ye verdiği cevap şöyle;