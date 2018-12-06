Trendyol'da işçiye 'yer' yok: Mola alanı diye gösterdikleri yere kimse sığmadı

Giyim ve moda sektöründeki e-ticaret firması Trendyol, Black Friday'de artan satışlar nedeniyle geçici işçi aldı. Paketleme kısmında çalışan işçilere 'mola yeri' olarak gösterilen alan, çalışanları şaşkınlığa uğrattı.

Giyim, moda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren e-ticaret firması Trendyol'da işçilere "mola yeri" olarak gösterilen alan, şirketin işçiye verdiği "değeri" gözler önüne serdi.

Black Friday haftasında artan talepler ve iş yoğunluğu nedeniyle personel alan Trendyol, çalışan yüzlerce işçiye "mola ve dinlenme alanı" olarak sarı çizgiyle çerçevelenmiş ve çöp kutusunun yanında çok dar bir alan gösterdi. Çalışanların yalnızda burada dinlenebileceği ve telefon görüşmesi yapabileceği belirtilen alanın darlığı dikkat çekti. Duruma tepki gösteren bazı işçiler, alanın fotoğrafını çektiler.

İşte Trendyol'un, işçilere "uygun gördüğü" mola alanı:

'KİM KAÇ PAKET YAPTI' EKRANI

Paketleme alanında işçiler arasında rekabeti artırmak için çalışanların kaç paket yaptığı ve yüzdelik dilimleri de tavana asılan bir ekrandan sergileniyor.