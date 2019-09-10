Trendyol'da işçilere 'tuvalet' bile yasak

Trendyol’un Gebze merkez deposunda çalışan işçiler çalışma koşullarına tepkili. Patronların Ensesindeyiz ağına ihbarda bulunan işçiler, tuvalet ihtiyaçları için dakika tutularak izin verildiğini, sağlıksız koşullarda çalıştıklarını, üşüdüklerinde 'çalışırsanız ısınırsınız' yanıtı aldıklarını aktardı.

“En Trend Ürünler” iddiası ile kendisini tanıtan internet alışveriş sitesi Trendyol’un Gebze merkez deposunda çalışan işçiler sektördeki diğer örneklerinde olduğu gibi ağır sömürü koşulları altında çalışmaya zorlanıyor.

Patronların Ensesindeyiz ağına ihbarda bulunan işçiler, çalışma koşullarını, yaşanılan hukuksuzlukları ve baskıları aktardı.

DAKİKA TUTARAK TUVALET İZNİ

İş yerinde sürekli mobbing uygulamalarına maruz kaldıklarını belirten işçiler, tuvalet ihtiyaçları için dakika tutularak izin verildiğini, on dakikayı aşan herhangi bir durumda ise tutanak tutulduğunu belirttiler.

İşçilerin aktardığı bilgilere göre, çalışanlara firma tarafından verilen ayakkabılar çalışma koşullarına uygun değil. Hem koku hem de ayak rahatsızlıklarına neden olan ayakkabıları topuğuna basarak giymek ise fabrika malına zarar nedeniyle tutanağa işleniyor.

SAĞLIKSIZ YEMEK ŞİKAYETİ

Herhangi bir örnekte tutanak tutulmakla tehdit edilen işçilere verilen yemekler ise hem kötü hem de 16-24 vardiyasındaki işçiler için yetersiz. Zaman zaman yiyecek yemek bulmakta zorlanan işçilerin çalıştıkları alana yiyecek ya da atıştırmalık ürünler getirmeleri ise yasak.

'ÇALIŞIRSANIZ ISINIRSINIZ'

Yaz aylarında sıcak havalarda çalışma ortamındaki soğutma sisteminin yetersiz olduğunu söyleyen işçiler, kışın üşüdüklerinde ise “çalışırsanız ısınırsınız” cevabı aldıklarını belirttiler.

Çalışma koşullarından ötürü sürekli bel ve boyun rahatsızlıkları geçiren işçiler bu rahatsızlıklarından dolayı aldıkları raporlar nedeniyle daha kötü koşullardaki bölümlere sürülüyor. Kötü çalışma koşullarından ötürü rahatsız ya da mağdur olanların kabahatli görüldüğünü ifade eden işçiler, herhangi bir hak talebini dile getirdiklerinde bu durum işten çıkarılma nedeni oluyor.

İşçilerin kendi arasında iş hukukuna ve yönetmeliklere dair sohbet etmeleri ise yasak. Günde en az sekiz saat ayakta çalışan işçilere dayatılan performans baskısı insani olmayan çalışma koşullarına tuz biber oluyor.

Tuvalete giderken telefonları ellerinden alınan işçiler aynı zamanda 7/24 kameralarla izleniyor. Bir iş yerinden çok cezaevini andıran çalışma koşullarından rahatız olan işçiler, bu duruma karşı mücadele etmek üzere bir araya geleceklerini ifade ettiler.