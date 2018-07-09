Tren kazasının olduğu hattı yenileyen şirket: Unitek İnşaat

Tekirdağ'daki tren kazasının yaşandığı hattı yenileyen şirket Unitek İnşaat. Sirkeci-Uzunköprü Demiryolu İnşaatı şirketin tamamlanmış projeleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ'daki tren kazasının yaşandığı köprünün toprakla doldurulmuş bir derenin üzerine yapıldığına ilişkin görseller kamuoyuna yansırken hattın yenilenmesinin Unitek İnşaat tarafından yapıldığı da netlik kazandı. Şirketin web sayfasında tamamlanmış işleri arasında "Sirkeci-Uzunköprü Demiryolu İnşaatı" yer alıyor. Şirketin tamamlanmış işleri arasında İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde heyelan önlemeye yönelik işler de bulunuyor. Ayrıca devam eden işler arasında bir dizi demiryolu projesi dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak şirket 3. Havalimanı Akaryakıt Terminali, Çanakkale Köprüsü Açık Deniz Köprü Kazıklarının Çakımı gibi projelerle birlikte Arifiye-Pamukova 2. Demiryolu Hattı yapımını da üstlenmiş durumda.

Unitek İnşaat'ın kamu ihalelerinin tescilli firmalarından olduğu görülüyor.

KAZADA TEKNİK İHMAL BÜYÜK

Demiryolu uzmanı, soL okuru bir mühendis Tekirdağ’daki kazayı değerlendirdi. Kazanın gerçekleştiği bölgedeki gibi köprü veya menfez giriş çıkışlarında yaklaşım dolgusu olması gerektiğini ancak fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla böyle yaklaşım dolgusu ya da benzeri risk önleyici başka bir imalatın yapılmadığına işaret etti. Aynı zamanda bu tür durumlarda arızaları haber vermek üzere görev yapan “yol bekçileri”nin demiryollarındaki özelleştirme uygulamaları nedeniyle devre dışı bırakılmasının da önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.