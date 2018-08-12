Trabzon'daki fabrikasını kapatan Ferrero fındık fiyatını düşürdü

Nutella'nın sahibi Ferrero, bu yıl fındığı 11 liradan alacağını duyurdu. Kur ve enflasyon dikkate alındığında geçtiğimiz yıla göre düştüğü gözlenen fındık fiyatının Cuma günü Ordu'da gerçekleşen sel sonucu artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 300 işçinin çalıştığı fabrikasını kapatan Ferrero'nun rekabet yaratarak fiyatları aşağı çekmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin en büyük fındık alıcılarından Nutella’nın sahibi İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, 2018 ürünü kabuklu fındığın kilosunu kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ile 11 lira 50 kuruştan alacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl 9 ile 10 lira civarında belirlenen fındığın fiyatının enflasyon ve kur artışı dikkate alındığında önceki yıla göre gerilediği görülüyor. Üreticilerin 15 lira olan beklentisinin aksine dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren Türkiye’de en önemli ihracat kalemleri arasında yer alan üründe dahi fiyat uluslararası tekellerin belirleniminde.

Cuma günü Ordu’da meydana gelen sel sonucu 700 ton fındık zarar görmüş, bunun fiyatları yukarı çekeceği tahmin edilmişti. Toprak Mahsülleri Ofisi ise henüz fındık fiyatını açıklamış değil.

Ferrero, geçtiğimiz hafta yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Trabzon'daki fındık fabrikasını kapatmış, Türkiye’nin arzı karşılayamadığını iddiası ile farklı ülkelerdeki üreticilere daha fazla yönelmişti. “Alternatif pazar” arayışları ile rekabet yaratan şirketin, fiyatları aşağıya çekmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Şirket, 2014 yılında Türkiye’nin en büyük fındık üreticilerinden Oltan Gıda'nın yüzde 100'ünü satın alarak, şirketin adını Ferrero Fındık olarak değiştirmişti.