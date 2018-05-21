Trabzon Şehir Hastanesi için ihale: Erdoğan'ın hayali, patronların rantı

AKP iktidarının patronlara yeni bir rant kapısı olarak gördüğü ancak ATO raporuna göre doktorların yüzde 73'ünün çalışmak istemediği şehir hastaneleri projelerine bir yenisi daha eklendi. Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle kurulacak Trabzon Şehir Hastanesi için açılan ihale şartnamesinde, projeye talip olan sermaye grubunun aktif varlıklarının en az 400 milyon dolar olması koşulu yer alıyor.

Tayyip Erdoğan'ın hayali, patronların rantı, memleketin ise çilesi olarak tanımlanan şehir hastaneleri projelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre Trabzon Şehir Hastanesi projesinin yatırım dönemi, yapının bitirilmesi için üç, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok dört yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere, sözleşme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 29 yıl olarak belirlendi.

Projeye talip olan sermaye gruplarının aktif varlıklar toplamının en az 400 milyon dolar olması şartı aranıyor. Ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan en az birinin bu şartı sağlaması gerekiyor. Adaylarda ayrıca, ciro veya net satışların 100 milyon dolardan veya öz kaynaklar toplamının 150 milyon dolardan az olmaması şartları da aranacak.

Son 15 yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az yüzde 80 oranında tamamlamış olması, son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.