Toys 'R' Us tamamen kapanıyor

Toys 'R' Us geçen yıl başlayan iflas ve tasfiye sürecinde sona geldi. Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatacağını belirten Toys 'R' Us, cuma günü itibarıyla kalan 200 mağazasına da kilit vurarak tamamen piyasadan çekiliyor.

Toys "R" Us, geçen yıl eylül ayındaki iflas koruma başvurusunun ardından toparlanma umuduyla yapılanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve periyodik olarak başlattığı mağaza kapatma ve işten çıkarmalarda sona geldi.

Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatarak sektörden çıkacağını belirten Toys "R" Us cuma günü tamamen kepenk indiriyor ve ABD'de kalan son 200 mağazasını da kapatıyor.

İşlerine son verildikten sonra kıdem tazminatları ödenmediği için bir süredir protesto gösterileri yapan çalışanlar da zor durumda. Federal kanunlar gereğince 60 günlük ihbar alan 31 bin çalışan bu hafta yeni gösteriler düzenleyecek.

Şirket, bir yandan mağazalar dışındaki tüm varlıklarını da elden çıkarıyor. New Jersey'deki merkez ofisinin eşyalarının yanı sıra dev Minyon modeliyle "Canavarlar" adlı animasyonun karakterlerinden Sulley'nin gerçek boyutlu oyuncağını da satılacaklar arasında.

Müflis oyuncak şirketi Toys "R" Us için İran asıllı ABD'li patron Isaac Larian 675 milyon dolarlık bir teklif sunmuş ve Disneyland benzeri bir iş modeliyle şirketi ayağa kaldırmak istediğini belirtmiş ancak teklif kabul görmemişti.