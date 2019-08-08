TOKİ inşaatında iş cinayeti: Düştükten bir saat sonra tesadüfen bulundu

Ankara Mamak'ta bir TOKİ inşaatında çalışan inşaat işçisi 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Ankara Mamak'ta Keçikıran mevkiisinde bulunan TOKİ inşaatında Özoğuzlar firmasına bağlı olarak çalışan Adem adlı inşaat işçisi birkaç gün önce 8. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. İşçinin bugün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İnşaatta çalışan işçilerin aktardığı bilgiye göre, Adem’in sigorta girişi ölümünün ardından yapıldı. İşçiler normal şartlar altında ekip olarak çalışılması gerekirken Adem'in tek başına çalıştırıldığını ileri sürdüler.

Öte yandan şantiyede iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurulması gerekirken, uzman ekiplerin sahada bulunmadıkları, şantiye ortamında belli bir program dahilinde çalışma yapılmadığı da iddialar arasında.

Adem'in düştükten yaklaşık bir saat sonra tesadüfi olarak fark edildiğini ifade eden olayın tanıklarının aktardığına göre; Adem'in kanının yerde kuruduğu gözlemlendi. Güvenlik güçlerinin daha sonra şantiye alanına geldikleri ve bu sırada şantiyede işin devam ettiği ve olayla ilgili tutanak tutulmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca firmanın halen inşaat işçilerinin bir aylık maaşlarını vermediği de belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Ankara TOKİ'ye ulaşamadık.