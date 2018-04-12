TOKİ inşaatında iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden TOKİ inşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik mahallesindeki TOKİ inşaat sahasında çalışan İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz'un (39) üstünde çalıştığı iskele, kalıp söktükleri sırada çöktü. 14 metre yükseklikten düşen Keydal ve Boz, işçi arkadaşlarının yardımıyla iskele kalıplarının arasından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Boz hayatını kaybetti. Keydal'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.