Tofaş'ta 9 bin olan işçi sayısı 7 bine indi, vardiya sayısı düşürüldü

Tofaş Otomobil Fabrikası 9 bin olan işçi sayısını işten çıkarma ve işten ayrılanların yerine yeni işçi almayarak 7 bine indirirken, vardiya sayısını da düşürdü. Tofaş, geçtiğimiz yıl Ekim ayında üretime dokuz gün ara vermişti.

Tofaş Otomobil Fabrikası "iç pazardaki daralma" gerekçesiyle vardiya sayısını 3’ten 2’ye düşüreceğini açıkladı.

Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika daha önce 9 bin olan işçi sayısını işten çıkarma ve işten ayrılanların yerine yeni işçi almayarak 7 bine indirdi.

Tofaş, krizi gerekçe göstererek geçtiğimiz yıl Ekim ayında dokuz gün boyunca üretime ara vermişti.

Tofaş 2008 krizinde de üretmediği halde “al ya da öde” anlaşmalarıyla cirosunu korumasına rağmen 2 bine yakın işçiyi işten çıkarmış, kalan işçileri ücretsiz izne göndermiş, çok büyük bir fırsatçılığa imza atmıştı.

Koç Holding'e ait Tofaş, geçtiğimiz yıl 1.12 milyar TL'lik modernizasyon yatırımı için teşvik belgesi almıştı. Teşvik belgesi şu imtiyazları içeriyordu: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği, yüzde 80 oranında vergi indirim oranı ve yüzde 50 yatırıma katkı oranı.