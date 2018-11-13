TOBB Başkanı: Oda ve borsa ile siyaset arasındaki ayrım korunmalı

AKP'nin oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştıran teklifini değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 'oda ve borsa ile siyaset arasındaki ayrıma' dikkat çekerek 'teklifin geri çekilmesi gerek' ifadelerini kullandı.

AKP’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için Meclis'e verdiği teklifi değerlendiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmeleri doğru bulmuyor ve teklifin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

“Oda-Borsa-Birlik ile siyaset arasında kesin olarak belirlenmiş bir ayrım” olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi sözkonusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır.

Bugün AKP tarafından Meclise sunulan kanun teklifi ile aday adayı olup aday gösterilmeyen veya aday olup seçilemeyen oda ve borsa başkanlarına eski görevlerine dönme olanağı getirildi. Düzenleme oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştırıyor.