TMSF Holding: 932 şirkete kayyum atadı, 44 bin çalışanı var!

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, cemaat soruşturmaları nedeniyle kayyum atanan şirket sayısının 932, bu şirketlerde çalışan kişi sayısının 44 bin 306 olduğunu açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili son rakamları paylaştı.

Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatı ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyumluğunda 932 şirket bulunduğu bilgisini veren Gülal, bu şirketlerin toplam özkaynaklarının 21,2 milyar TL, cirolarının 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 57,9 milyar TL olduğunu söyledi.

44 BİN 306 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bu şirketlerde şu anda 44 bin 306 kişinin çalıştığını anlatan Gülal, "Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler. Devraldığımızdan bu yana 932 şirket aktif olarak yüzde 29 büyüdü ve büyümeye devam ediyor" dedi.

Öte yandan Naksan Grubu'nun satışıyla ilgili hazırlık yaptıklarını söyleyen Gülal, "Naksan'ın halı ve plastik firmaları ile Adularya Termik Santrali'ni satmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

KAYYUM 91 MAĞAZA AÇTI

TMSF kayyımlığındaki Aydınlı Grubu'nun 2018 rakamlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Muhiddin Gülal, "Grubun toplam istihdam sayısı 4 bin 822. Biz bu grubu Ocak 2017’de devraldık. Devraldığımızda şirkette 3 bin 762 çalışıyordu. Böylece bin 60 kişilik ilave istihdam sağladık. Grubun toplam cirosu da 2,4 milyar TL’ye geldi. Bir evvelki yıla göre yüzde 45,6 seviyesinde artış söz konusu" diye konuştu.

Aydınlı'nın hazır giyim sektöründe ciro olarak dördüncü sırada olduğunu ve bu anlamda lokomotif şirketler arasında yer aldığına işaret eden Gülal, hazır giyim sektöründe vergi öncesi kâr sıralamasında birinci sırada yer alan Aydınlı'nın tüm sektörler içerisinde de 41. sırada olduğunu söyledi.

Gülal, şirket mağaza sayısını 528’den 619’a yükselterek 91 mağaza açtıklarını kaydederek, bunların 333 tanesinin yurt içinde, 286 tanesinin de yurt dışında olduğunu dile getirdi. Ayrıca şirketin, tarihinin en yüksek aylık cirosunu Eylül 2018'de 220 milyon lira ile TMSF yönetiminde elde ettiğini söyledi.

Şirketi devraldıktan sonra yüzde 81 büyüttüklerini ve borçlanmasını ciddi seviyede aşağıya çektiklerini vurgulayan Gülal, Grubun 2018 yılında ihracatının 372 milyon TL ve aktif büyüklüğünün 4,4 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.