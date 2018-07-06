TMMOB dava açmıştı: 'Kiralık mühendis' uygulamasına iptal kararı

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) ihale yoluyla 235 geçici personel almasına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davada, uygulamanın iptaline karar verildi. TMMOB, iptal kararını ‘Kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam yolunda en önemli kazanımlardan biri’ olarak duyurdu.

Şubat ayında duyuru ile iki yıllığına istihdam edilmek üzere ihale yoluyla 235 personel alacağını duyuran Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan iptal davasında İdare Mahkemesi, ihalenin iptaline karar verdi.

MTA Genel Müdürlüğü’nün Şubat ayında “Personel Hizmet Alımı” başlığıyla yayınladığı toplam 235 personel için hizmet alım ihalesine TMMOB tarafından açılan davada “Hizmete ilişkin herhangi bir tanım yapılmadığı, mesleki-teknik kriter belirlenmediği ve işin yapılacağı yerin sınırlanmadığı saptanmış, dolayısıyla kurumun asli işleri için kadroya atama dışında personel istihdamı amaçlayan ihalenin kamu yararı taşımadığı” gerekçesiyle, ihalenin iptalini istenmişti.

'KAMU HİZMETLERİ TAŞERONLAŞTIRILAMAZ'

Kamu hizmetlerinde güvencesiz işçi çalıştırmanın sınırlarını daha da esneten ihale hakkında İdare Mahkemesi'nin 31 Mayıs tarihinde verdiği emsal kararda, “Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülümesi” gerektiğini söyleyen anayasanın 128. maddesine vurgu yapılarak işlemin iptaline karar verildi.

Konuya dair bugün bir açıklama yayınlayan TMMOB şu ifadelere yer verdi:

“Kamuda son dönemlerde giderek yaygınlaşan ihale/hizmet alımı yoluyla istihdam edilme uygulamasına ilişkin emsal niteliğinde olan bu karar, yıllardır mücadelesini verdiğimiz ‘kamuda kadrolu, güvenceli istihdam’ yolunda en önemli kazanımlardan biridir. Mahkeme kararıyla iptal edilen ihale sonrasında, MTA Genel Müdürlüğünde, söz konusu mühendislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeni mühendis kadrosu açılmalıdır. Birlik olarak bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”