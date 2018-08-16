TL'nin değer kaybı durdu ama faizler arttı

TL'nin değer kaybını önlemeye yönelik kararların bir sonucu da faiz artışları oldu. Siyasi iktidar, bir kez daha kuru faizle tutuyor.

TL'nin değer kaybına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler kuru tutarken faizlerin serbest bırakılması sonucunu doğuruyor. Pazartesi gününden bu yana Merkez Bankası'nın bankalar arası likidite işlemlerine daha fazla dahil olması, swap işlemlerinin sınırlandırılması kararlarına ek olarak dün de "Finansal Borçların Yeniden Yapılandırması Yönetmeliği", swap işlemlerinde özkaynak sınırının düşürülmesi ve bayram tatili boyunca döviz işlemlerinde kaldıraç oranının sabitlenmesi gibi ek düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelerin de etkisiyle mevduat faizi yüzde 19-20, kredi faizleri yüzde 25-30, iki yıllık bono faizi yüzde 28, gecelik swap yüzde 35-50 aralığında seyrediyor. Merkez Bankası politika faizi hala yüzde 17,75 olmakla birlikte haftalık repo ihalesi açılmadığı için fiili oranın yüzde 20'ye yaklaştığı ifade ediliyor.