TKP'den Tüpraş işçisine destek ziyareti: Koç Holding kaybedecek, Tüpraş işçisi kazanacak

Türkiye Komünist Partisis (TKP) İzmir il örgütü, Tüpraş'ın Aliağa rafinerisinde Koç Holding'in dayatmalarına karşı direnen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Petrol İş Sendikası ile Tüpraş yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanamayınca işçiler direnişe devam kararı almışlardı.

TKP İzmir il örgütü bugün "Koç Holding kaybedecek, Tüpraş işçisi kazanacak" yazılı pankart ile fabrika önüne geldi. İşçilerin büyük bir coşkuyla karşıladığı TKP korteji, fabrika özel güvenlik personelince engellenmek istendi. TKP heyeti ile özel güvenlik görevlileri arasında gerilim yaşandı. Duruma tepki gösteren bazı işçiler, "Koçlar istedikleri partiyi bahçeye alıyor, istemedikleri, korktuklarını almak istemiyorlar" dediler.

Gerilimin ardından Petrol İş Aliağa şube başkanı Ahmet Oktay, "Özel güvenlik görevlileri de bizim sendikamızın üyesi. İşçiyi işçi ile karşı karşıya getirmeye çalışanlar ayaklarını denk almalıdırlar" dedi.

Daha sonra TKP İzmir il örgütü adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, boyun eğmemenin, örgütlülüğün ve bu sermaye düzenini değiştirmenin önemine dikkat çekilerek, direnen Tüpraş işçisi ile dayanışma duyguları iletildi. Büyük bir coşku ile sonlandırılan ziyaretin ardından uzun süre işçiler ile parti üyeleri sohbet etti.

'BOYUN EĞMEYEN TÜPRAŞ İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ'

TKP İzmir il örgütünün Tüpraş işçilerine seslendiği açıklama şöyle:

Sevgili işçi kardeşler ve sendika yöneticileri, merhabalar... Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarından birine karşı olan onurlu duruşunuz ve direnişinizi Türkiye Komünist Partisi olarak selamlıyoruz. Bildiğiniz üzere Koç Holding bu sene de kârını arttırdığını açıkladı. Ayrıca Tüpraş, memleketin en kârlı kuruluşlarından birisidir. Bu kârı bizlerin emeği, alınteri sayesinde elde edebildiler, karşılığında ise bizlere bugün bunları yaşatıyorlar.

Türkiye Komünist Partisi olarak sözümüz şudur ki patron düzeni değişmedikçe, üretenler kendi kaderlerini ellerine almadıkça, alacağımız ücretlerin de kazandığımız ve kazanacağımız hakların durumu da bir kaç kişinin ağzından çıkacak cümlelerle belirlenecektir. Bunu değiştirecek tek şey, bugün sizlerin yaptığı gibi mücadele etmek ve dahası, bu düzeni değiştirene dek mücadele etmeye, örgütlü bir şekilde devam etmektir. Boyun eğmeyen, örgütlülüğün gücünü bilerek mücadele eden Tüpraş işçisinin yanındayız.

Yaşasın işçi sınıfımız, yaşasın Tüpraş işçilerinin direnişi.