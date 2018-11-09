TKP'den TARİŞ işçilerine dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, direnişte olan TARİŞ işçilerini ziyaret etti.

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren TARİŞ fabrikasında, sendikalı oldukları ve işyerinde sendikal örgütlenme çalışması sürdürdükleri gerekçesiyle işten çıkarılan yedi işçi dün direnişe başlarken, TKP İzmir İl Örgütü direnişçi işçilere bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

TKP İzmir İl Başkanı Mehmet İnam ziyaret sırasında yaptığı konuşmada direnişin sadece işten atılan işçilerle sınırlı kalmaması gerektiğini, içeride çalışan işçilerin de, yan fabrikalarda bulunan işçilerin de direnişin yanında olması gerektiğini söyledi. TKP'nin direniş boyunca Tariş işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olacağını vurgulayan İnam, ellerinden gelen desteği sunacaklarını dile getirdi.

DİSK'e bağlı Gıda İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek işçi sınıfının örgütlülüğünün önemine dikkat çekti. Köse 2010 yılında Ankara'da aylarca süren Tekel direnişinde de yanlarında olan ve şimdiki direnişe de destek veren TKP'ye ve bütün emek örgütlerine teşekkür ettiklerini söyledi.