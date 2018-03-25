TKP'den 'Kale' açıklaması: Sermayenin kalesini yıkacağız!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kale Seramik fabrikasında bir hafta içinde 450 işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldı. TKP konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Seramik'e ait fabrikada sendikaya üye olan işçiler işten çıkartıldı.

İşçilerin 17 yıldır sendikasız olarak çalıştığı fabrikada ücretler kısılıp ikramiyeler kaldırılır ve yemek molalarının süreleri kısaltılırken; baskı ve mobbing de had safhaya ulaştı.

Yaklaşık üç bin işçinin çalıştığı fabrikada çalışma koşulları gittikçe zorlaşırken işçiler örgütlenme yoluna giderek Türk-İş'e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikasına üye olmaya başladılar. Bine yakın işçi kısa sürede sendika üyesi olurken toplu sözleşmede temsil yetkisine sahip olma şartı olan bir fabrikada yüzde 50+1 sayıda örgütlü olma şartına yaklaşılması ise fabrika yönetimini telaşlandırdı.

E-devlet üzerinde sendika üyesi işçilerin listesine ulaşan fabrika yönetimi bir hafta içinde 450 kişiyi işyerinde "bordroyu göstermek", "ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak" gibi iddialarla tazminatsız olarak işten çıkardı.

TKP'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Sermayenin kalesini yıkacağız!

Çan'da bulunan ve Kale Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu seramik fabrikasında geçtiğimiz hafta 400'den fazla işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldı. 17 yıldır sendikasız çalışılan fabrikada şirket yönetimi emekçilerin örgütsüzlüğünü fırsat bilerek sömürünün ve mobingin sınırlarını zorlamaya başlarken emekçiler örgütlenme yolunu seçtiler ve hemen ardından sermayenin saldırısına maruz kaldılar. Bu tablo bize yabancı değil. 12 Eylül darbesinden sonra daha güçlü şekilde dayatılan örgütsüz çalışma koşulları patronların hareket alanını genişletti ve sömürüyü daha da vahşileştirmenin yolunu açtı.

Çanakkale'de ve Çan'da Kale Holding hakkında yaratılan 'hayırsever' şirket tablosu ise konunun bir diğer boyutu. Şirketin onursal başkanı olan İbrahim BODUR adına kurulan İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı üzerinden kente yapılan yatırımlar örgütlenmek isteyen işçilere yönelik bir şantaj aracı haline getiriliyor. Kale Grubu başkanı ve CEO'su olan Zeynep Bodur ise bir yandan sosyal girişimcilik ödülleri dağıtırken; diğer yandan yüzyıllar önce işçi sınıfının canı pahasına mücadele ederek kazandığı en önemli sosyal haklardan biri olan örgütlenme hakkını emekçilerin ellerinden almaya çalışıyor. Zeynep Bodur bir yandan sosyal medya hesaplarından insan hakları, kadın hakları gibi konularda nutuklar çekerken; diğer yandan yönettiği fabrikaları emekçiler için sömürü cehennemi haline getiriyor.

Emekçilerden kırptığınız paralarla hayırseverlik yapacaksınız, sosyal sorumluluk projelerini finanse edip sendikacılığı yasaklayacaksınız; emekçiler ise verdiğiniz asgari ücrete şükredip boynunu bükecek. İşçiler her şeye rağmen sendikalı olduğunda ise 'babamın vasiyeti var, fabrikada sendika istemiyoruz' diyerek babanızın arkasına sığınacaksınız. Babanızın böyle bir vasiyeti var mıdır bilmiyoruz, o vasiyet sizi bağlar. Bizi bağlayan vasiyet iş cinayetlerinde azgın kâr hırsınıza kurban verdiğimiz binlerce işçinin vasiyetidir. Bizler o işçilere verdiğimiz sözü tutacağız ve sermayenizin kalesini yıkacağız.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü olarak ilan ediyoruz; hukuksal ve örgütsel olarak tüm gücümüzle Çan'da işten çıkartılan işçilerin, Çanakkale'de haksızlığa uğrayan tüm emekçilerin yanındayız.

Çanakkale'yi yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla rant cennetine çevirmek isteyenlere, emekçilerin örgütsüzlüğünü fırsat bilerek kentimizi ucuz işgücü sahasına haline getirmek isteyenlere karşı örgütlenmenin zamanıdır.

Gelin; paranın saltanatını yıkalım, eşitliğin ve özgürlüğün ülkesini hep birlikte kuralım!

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü