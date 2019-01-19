TKP’den İzocam grevine ziyaret

TKP Gebze İlçe Örgütü, dün itibariyle greve çıkan İzocam fabrikasındaki işçileri ziyaret etti.

Kristal-İş’in örgütlü olduğu İzocam fabrikasında işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca dün itibariyle greve çıktı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gebze İlçe Örgütü heyeti, grevi ziyaret ederek Kristal-İş Şube Başkanı Cihat Dinçer ve işçilerle görüştü.

Kristal-İş Şube Başkanı Dinçer, TİS görüşmelerinde sosyal haklar dışında önerilen yüzde 6 zam teklifini kabul etmediklerini, böyle bir zammın işçilerle dalga geçmek olduğunu ve enflasyon oranında zam yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Dinçer haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

TKP Gebze İlçe Örgütü heyeti ise işçilerin hak mücadelesinin yanında olduklarını belirterek greve her türlü desteği vereceklerini ifade etti.