TKP'den 'ırkçı H&M' açıklaması: Düzeniniz batsın!

H&M adlı giyim markasının siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" yazılı kıyafet giydirmesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Uzun süredir "Çocuk işçilik yasaklansın" çalışmasını sürdüren TKP, 12 Ocak'ta H&M Türkiye ofisi önünde basın açıklaması yapacağını duyurarak "Irkçılığı da gericiliği de yaratan düzeniniz batsın" başlıklı bir bildiri yayımladı.

H&M adlı giyim markasının siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" yazılı kıyafet giydirmesi kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Uzun süredir "Çocuk işçilik yasaklansın" çalışmasını sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP) 12 Ocak'ta H&M Türkiye ofisi önünde basın açıklaması yapacağını duyurarak "Düzeniniz batsın" başlıklı bir bildiri yayımladı.

Yurttaşları 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 12.30'da Maslak'taki H&M Türkiye Genel Müdürlüğü önündeki basın açıklamasına davet eden TKP, konuyla ilgili bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Bu markanın sicilinde şunlar var: Almanya’da tanesi 5 avroya satılan tişörtü günde 12 saat çalışarak üreten her Bangladeşli işçi günlük 1,35 avro kazanıyor. Ülkemizdeki H&M’nin üretim yaptırdığı merdiven altı atölyelerde, işçilerin insanlığa yakışmayacak koşullarda uzun saatler, düşük ücretlerle, iş güvenliksiz, asgari ücret altı ve sigortasız çalışmak zorunda bırakılıyor. Bütün bunlar ülkemizde ve dünyada sermaye düzeninin; insanlığa çürüme, yoksulluk ve kölelik dışında hiçbir şey sunmadığını göstermektedir. Irkçılık da gericilik de bu düzenin parçasıdır. TKP bu düzeni tamamen ortadan kaldırmayı, ırkçılığın da gericiliğin de esamesinin okunmadığı insanca bir düzen kurmayı hedeflemektedir. İnsanca bir yaşam için Türkiye emekçilerini TKP’de örgütlenmeye ve bu bozuk düzene karşı mücadele etmeye davet etmektedir" denildi.

TKP'nin "Düzeniniz batsın" başlıklı bildirisinin tamamı şöyle:

DÜZENİNİZ BATSIN

Geçtiğimiz günlerde İsveçli giyim markası H&M bir çocuk model skandalı ile gündeme geldi.

H&M’nin internet sitesinde yer alan bir tanıtımda siyahi bir çocuğa “Coolest Monkey In The Jungle” (Ormandaki En Havalı Maymun) yazılı bir kıyafet giydirildiği görüldü. Konuya sosyal medyadan tepki

gösterildi.

Bu markanın sicilinde şunlar var: Almanya’da tanesi 5 avroya satılan tişörtü günde 12 saat çalışarak üreten her Bangladeşli işçi günlük 1,35 avro kazanıyor. Ülkemizdeki H&M’nin üretim yaptırdığı merdiven altı atölyelerde, işçilerin insanlığa yakışmayacak koşullarda uzun saatler, düşük ücretlerle, iş güvenliksiz, asgari ücret altı ve sigortasız çalışmak zorunda bırakılıyor.

Aynı H&M, Şubat 2016’da Türkiye’de ürünlerinin üretildiği atölyelerde çocuk işçilerin karın tokluğuna çalıştırıldığını itiraf etti. Özellikle Suriyeli çocukların…

Sadece H&M için değil pek çok büyük tekstil markası için benzer bir durumun geçerli olduğunu biliyoruz.

Çocuk emeğinin kullanıldığı ortaya çıktığında ve basına yansıdığında aralarında H&M’nin de olduğu bu markalardan birinin CEO’sunun açıklaması çocuk işçiliğin tamamen denetlenmesinin mümkün

olamayacağı yönünde olmuştu.

Peki ülkemizdeki yetkililer bugüne kadar konuyla ilgili ne yaptı? Hemen, hiçbir şey!

Buna benzer konusu yalnızca H&M olmayan onlarca çocuk işçiliği haberine rağmen ülkemizde bugüne kadar herhangi bir inceleme, soruşturma başlatılmadı.

H&M ya da başka bir marka çocukları sömürdü, devletin yetkili kurumları ise göz yumdu.

Hal böyleyken Çalışma Bakanlığının 2018 yılını çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan etmesinin iki yüzlülük olduğunu TKP olarak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurmuştuk.

Çünkü iyi biliyoruz ki bu düzen devam ettikçe patronların ucuz işgücü ihtiyacının doğal bir sonucu olarak çocuk emeği sömürüsü de devam edecek. Emek sömürüsünün en acımasız hali olan çocuk işçiliği bir yandan hız kesmeden artarken göstermelik söylemlerle bunu engellemeye çalışıyor görüntüsü verenler patronlarla işbirliği yapanların ta kendisi.

TKP olarak, sermaye sınıfının suçlarının da bunu görmezden gelenlerin de takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Çocuk emeğini sömürenlerin, geleceğimizi karartanların, işçilere kölelik koşullarında çalışmayı dayatanların siyahi bir çocuk üzerinden “ırkçılık” yapması tesadüf değildir. Ancak konu ırkçılığın da ötesinde bu düzenin en acımasız hali olan çocuk emeği sömürüsüdür.

Bütün bunlar ülkemizde ve dünyada sermaye düzeninin; insanlığa çürüme, yoksulluk ve kölelik dışında hiçbir şey sunmadığını göstermektedir.

Irkçılık da gericilik de bu düzenin parçasıdır.

TKP bu düzeni tamamen ortadan kaldırmayı, ırkçığın da gericiliğin de esamesinin okunmadığı insanca bir düzen kurmayı hedeflemektedir.

İnsanca bir yaşam için Türkiye emekçilerini TKP’ de örgütlenmeye ve bu bozuk düzene karşı mücadele etmeye davet etmektedir.