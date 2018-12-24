TKP'den Flormar'a uyarı: İşçilere soğukla işkence edemezsiniz

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi devam ederken, Flormar patronları hukuksuz ve gayriciddi bazı "yasaklar" koyarak işçi direnişini kırmaya çalışıyor. Soğuk havada eylemlerini sürdüren işçilere "soba yasağı" getiren patronlar, işçilere soğukla işkence etmeye devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul ve Kocaeli örgütleri bugün ortak bir açıklama yaparak, Flormar patronlarını uyardı. Açıklamada, "Yetkilileri uyarıyoruz ve bu gayriciddi soba yasağını hemen kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

TKP'nin "Uyarıyoruz" başlıklı açıklamasının tamamı şöyle:

Flormar direnişini bütün Türkiye biliyor. Sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan işçiler aylardır fabrikanın önünde.

İşçilerin direneceğini düşünmeyen patron şaşırmış olmalı; ama bu şaşkınlıkla geri adım atamazlardı çünkü Gebze Organize Sanayinin haksızlığa maruz kalan binlerce işçisinin gözünün Flormar’da olduğunu biliyorlar. Gebze işçisi ve Türkiye işçi sınıfı “mücadelenin kazandırdığını” görürse patronların işi daha zor olacaktı; olacak da…

Patronun ayak diremesi bunu bildiğinden. Nasıl Flormar işçisi bütün emekçiler adına direniyorsa patron da bütün sermaye sınıfı adına ayak diriyor.

Bu mücadeleye olmadık çirkinlikler karıştırılmasına şaşırmıyoruz; ama bunlardan birini, işçilerin soğukla terbiye edilmesini, "soba yasağını" kesinlikle sineye çekmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Mülki amir kararı ve Emniyet zoruyla kış günü Flormar direnişini soğuğa mahkûm etmek ahlaksızlıktır. Patron baskısı karşısında yılmayanların üşüyüp kaçmasını beklemekse ahmaklıktır.

"Patronların Ensesindeyiz" diyen işçiler bu başlıkta da dayanışmayı örgütledi. Patronlar ve yetkililer üzülecek ama işçiler soğuğu aşacak asgari donanıma sahip…

Sıra soba yasağının kaldırılmasında. Doğalgaz hattı geçiyormuş, şuymuş, buymuş. Hepsi palavradır ve niyet bellidir: Soğukla işkence edilen direnişçilerin sağlığıyla oynamak, direnişi söndürmek için direnişçilerin canına kastetmek.

Sobadan kaynaklanabilecek herhangi bir sorun yok. Ortada bir sorun varsa patronların ve yöneticilerin işçi düşmanlığından kaynaklanıyor.

Yetkilileri uyarıyoruz ve bu gayriciddi "soba yasağını" hemen kaldırmaya çağırıyoruz.

TKP Kocaeli ve İstanbul Örgütleri