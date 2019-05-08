TKP'den direnişteki TÜPRAŞ işçilerine dayanışma ziyareti

TKP İzmir il örgütü heyeti, Aliağa rafinerisinde uyarı eylemlerini sürdüren TÜPRAŞ işçilerini ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.

TKP İzmir il örgütü heyeti, uyarı eylemlerini sürdüren TÜPRAŞ işçilerini ziyaret etti.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği TÜPRAŞ'ta bir süredir, Koç Holding'e yönelik uyarı eylemlerini sürdüren işçiler, diğer üç rafineri de olduğu gibi Aliağa rafinerisinde de eyleme devam ediyor.

TKP İzmir il örgütü heyeti bugün, eylemlerini kararlılıkla sürdüren Aliağa rafinerisi işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Direnişteki işçilere destek duygularını ileten TKP heyeti, işçiler tarafından ilgi ile karşılandı.

Heyet, ayrıca Petrol İş sendikası Aliağa şubesi başkanı ve yönetimi ile de grev alanında görüşme gerçekleştirdi. Eylemlilik ve süreç hakkında bilgi alan heyet, mücadeleye dair kararlılık ve dayanışma duygularını sendika yöneticilerine iletti.