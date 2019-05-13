TKP'den Cem Bialetti işçilerine dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Örgütü, grevdeki Cem Bialetti işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Grevin altıncı gününde işçiler haklarını almakta kararlı olduklarını açıkladılar.

Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Örgütü, Başiskele ilçesinde ev ve mutfak eşyaları üreten Cem Bialetti fabrikasında grevdeki işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Cem Bialetti ev ve mutfak eşyaları fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası ile patron arasında 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı almıştı.

TKP Kocaeli İl Örgütü, Cem Bialetti grevinin 6. gününde işçilerle dayanışmak için grev çadırını ziyaret etti.

'HAK ETTİĞİMİZİ ALANA KADAR BU YOLDAN DÖNMEYİZ'

Dayanışma ziyareti sırasında konuşan Cem Bialetti işçileri, patronun iş yoğunluğunun az olmasını bahane ederek enflasyonun altında bir zam teklifinde bulunduğunu, bunun üzerine grev kararı aldıklarını belirttiler. Halen TİS görüşmelerinin devam ettiğini aktaran işçiler, patronun enflasyon oranında zam yapmayı kabul ettiğini ancak sürecin başından beri talep ettikleri yüzde 38 zam oranını almadan grevi sonlandırmayacaklarını söylediler.

Patronun kısa çalışma ödeneği alarak fabrikanın iki hafta üretime ara vermesini sağladığını ve bu yolla bu süreci kayıpsız atlabileceğini düşündüğünü belirten Cem Bialetti işçileri, “Hak ettiğimizi alana kadar, bu yoldan dönmeyiz" diyerek kararlılıklarını ifade ettiler.

