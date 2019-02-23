TKP Mersin İl Örgütü: İşçi sınıfının başı sağolsun

Mersin'in Silifke ilçesinde çarşamba günü yaşanan tarım işçisi servisi faciasından sonra, bugün de Erdemli ilçesinde benzer bir işçi servisi kazası yaşandı. Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirirken, ikisi ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'de yaşanan iş cinayetlerinin ardından Türkiye Komünist Partisi Mersin İl Örgütü'nden açıklama geldi.

Patronların "aynı gemideyiz" yalanları ile her geçen gün kârlarını artırdıklarını belirten açıklamada sorunun seçimler ile giderileceği iddiasına "İktidara alternatif olduğunu söyleyen partiler ise, kamyon kasalarında, köhnemiş otobüslerle emekçileri ölüme yollayan patronlardan oluşan listelerle seçimlere giriyor" sözleri ile yanıt verildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

Mersin'de Silifke'den sonra bugün de Erdemli ilçesinde bir işçi servisi kazası yaşandı.

Peş peşe yaşanan kazalar, bu para düzeni içinde günlük ekmeğini kazanmaya çalışırken canından olan tarım işçilerinin kaderiymiş gibi gösteriliyor. 2018 yılında Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında, 2019 Ocak ve Şubat ayında yaşanan bu kazalara sessiz kalınsın isteniyor. Her aya bir kaza. İşçi ölümleri birer istatistik kaydı olarak bile dikkat çekmiyor artık.

Emekçiler ülkenin içinde bulunduğu krizi gün be gün daha derin yaşarken, patronlar ve onların temsilcileri aynı gemideyiz yalanıyla karlarına kar katıyor. Düzenin sıvaları dökülmüş, bina temelinden çatırdarken gücünün farkına varmayan emekçiler ölmeye mahkum ediliyor.

Çukurova'da alın teri toprağa değen binlerce emekçi her gün kamyon kasalarında ölümlere yollanıyor. Ve emekçilere patronlarla aynı gemide oldukları, esas sorunun seçimlerle giderileceği söyleniyor. İktidara alternatif olduğunu söyleyen partiler ise, kamyon kasalarında, köhnemiş otobüslerle emekçileri ölüme yollayan patronlardan oluşan listelerle seçimlere giriyor.

Biz onlarla aynı gemide değiliz. Bizim gemimiz, emekçilerin gemisi, sömürünün olmadığı, işçilerin insanca yaşadığı bir yer. Biliyoruz ki işçi sınıfının gücü patronların para düzeninde yol alan bu köhne gemiyi batıracak.

İşçi sınıfı kazanacak!