TKP Kocaeli İl Örgütü'nden Tüpraş açıklaması: Direnen, mücadele eden işçiler yalnız değildir

Toplu sözleşme döneminde hakları için mücadelesini sürdüren Tüpraş işçilerine destek açıklamasında bulunan TKP Kocaeli İl Örgütü, 'Bizler, boyun eğmeyen, örgütlülüğün gücünü bilerek mücadele eden TÜPRAŞ işçisinin yanındayız. Yaşasın işçi sınıfımız, yaşasın TÜPRAŞ işçilerinin direnişi!' ifadesini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Örgütü, Tüpraş'ta devam eden toplu sözleşme dönemine ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Mücadele eden, direnen, sermayeye boyun eğmeyen TÜPRAŞ İşçilerini selamlıyoruz!" diyen TKP, 'Bizler, boyun eğmeyen, örgütlülüğün gücünü bilerek mücadele eden TÜPRAŞ işçisinin yanındayız' ifadesini kullandı.

Açıklama şu şekilde:

Mücadele eden, direnen, sermayeye boyun eğmeyen TÜPRAŞ İşçilerini selamlıyoruz!

Kentimizin büyük sanayi tesislerinden ve bu memleketin emekçilerinin alınteri ile kurulan, yıllarca üst üste ihracat şampiyonu olan, ancak sermayeye peşkeş çekilerek özelleştirilen TÜPRAŞ’ta işçiler hakları için direniyorlar, mücadele ediyorlar...

Krizin her geçen gün emekçileri daha da vurduğu, yaşam koşullarının daha da dayanılmaz şekilde hissedildiği bir dönemde, sermaye işçilere “Aynı gemideyiz” demekte ve yeni saldırı paketleri ile işçi sınıfının kazanımlarına göz dikmektedir. Diğer taraftan sermaye karına kar katmakta, ekonomik krizi fırsata çevirmektedir. Tıpkı TÜPRAŞ’ın sahibi olan Koç Holding’in 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir elde ettiğini, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karını açıkladığı gibi...

Koç grubu TÜPRAŞ dahil birçok şirketinde rekor kırarken ve bu rekorlara yeni rekorlar eklemenin yollarını ararken, yani krizi fırsata çevirirken, emekçilere yine işsizlik ve yoksullukla mücadele düşüyor.

TÜPRAŞ’ın patronları her türlü hak mücadelesine karşı işçi sınıfının karşısında dururken biliyor ki yalnız değil; varlık kaynağı sermaye ve bu düzen olan AKP de onların yanında. Grevlerin ve hak arama mücadelelerinin karşısında, patronların safında, işçi sınıfının karşısında yer alan AKP de bu sömürü düzeninin ortaklarındandır.

Ama bilinmelidir ki direnen mücadele eden işçiler yalnız değildir! Bizler, boyun eğmeyen, örgütlülüğün gücünü bilerek mücadele eden TÜPRAŞ işçisinin yanındayız.

Yaşasın işçi sınıfımız, yaşasın TÜPRAŞ işçilerinin direnişi!