TKP Emek Merkezi'nden rapor: Kamu emekçileri sendikaları

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, Kamu Emekçileri Sendikaları 2019 Temmuz İstatistiği Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Rapor, istatistiklerin, çalışan ve sendika üye sayısı olarak bir önceki dönem ile karşılaştırıyor ve çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Raporda iktidar tarafından yapılan siyasi müdahalenin boyutları gözler önüne seriliyor.
Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, Kamu Emekçileri Sendikaları 2019 Temmuz İstatistiği Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Kamu emekçileri sendika ve konfederasyonlarının 2019 yılı üye sayılarına ilişkin istatistik 6 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.
İstatistiklerin, çalışan ve sendika üye sayısı olarak bir önceki dönem ile karşılaştırılması çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Rapor, istatistikleri değerlendiriyor ve kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin iktidar tarafından yapılan siyasi müdahalenin boyutlarını gözler önüne sermesi açısından önem taşıyor.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ÖZET BULGULAR:
- Toplam sendika üye sayısında küçük de olsa bir artış var.
- Sendikalı sayısındaki artış toplam çalışan sayısındaki artışın altında.
- Bu nedenle sendikalaşma oranında düşüş var.
- Bazı hizmet kolunda çalışan sayısındaki artış dikkat çekici.
- Yerel yönetimler en yüksek sendikalaşma oranına sahip hizmet kolu.
- Sendikalaşma oranında yerel yönetimleri diyanet izliyor.
- En fazla üye sayısına sahip konfederasyon hâlâ açık ara AKP destekli Memur-Sen.
- Bir diğer devlet destekli konfederasyon Kamu-Sen büyüyor. Kamu-Sen’in üye artışı Memur-Sen’i geçti.
- Artış oranında Türkiye Kamu Sen’i Birleşik Kamu-İş izledi.
- KESK kan kaybetmeye devam ediyor.