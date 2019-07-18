TKP Emek Merkezi'nden rapor: Kamu emekçileri sendikaları

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, Kamu Emekçileri Sendikaları 2019 Temmuz İstatistiği Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Rapor, istatistiklerin, çalışan ve sendika üye sayısı olarak bir önceki dönem ile karşılaştırıyor ve çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Raporda iktidar tarafından yapılan siyasi müdahalenin boyutları gözler önüne seriliyor.

soL - Haber Merkezi