TKP: Çankaya Belediyesi Çanpaş işçilerinin yanındayız

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu iş bırakan Çankaya Belediyesi Çanpaş AŞ'de çalışan temizlik, park ve bahçe işçileri için Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü bir destek açıklaması yayımladı ve işçilerin taleplerinin derhal karşılanması gerektiğini bildirdi.

Ankara Çankaya Belediyesi Çanpaş AŞ'de çalışan temizlik, park ve bahçe işçileri toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanması üzerine iş bıraktı. Türkiye Komünist Partisi greve giden işçilere destek açıklaması yayımladı.

AKP tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan ve taşeron işçilerin sözde kadroya geçişini düzenleyen KHK ile işçilerin büyük hak kayıplarına uğradığını vurgulayan TKP Ankara İl Örgütü, kadrolu işçilerin sendikal haklarından 2020 yılına kadar yararlanamayacaklarının bu sırada kayıt altına alındığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇANPAŞ İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Ankara Çankaya Belediyesi Çanpaş AŞ'de çalışan temizlik, park ve bahçe işçileri DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu iş bıraktı.

Dün gece yarısı iş bırakan 1250 işçi Çankaya bölgesindeki çöpleri toplamayarak belediyenin Mühye'deki şantiyesinde eyleme başlarken, park ve bahçe işçileri de göreve çıkmadı.

Aylardır sendika aracılığıyla yürütülen müzakerelerden hiçbir sonuç elde edemeyen Çanpaş işçilerinin bu eylemi, haklarına sahip çıkma kararlığını göstermektedir.

AKP tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan ve taşeron işçilerin sözde kadroya geçişini düzenleyen KHK ile işçiler büyük hak kayıplarına uğradı. İşçilerin kadroya geçerken geriye dönük alacakları hakkında dava açmayacaklarını taahhüt etmeleri zorunluluğu getirilirmiş ve kurumun diğer kadrolu işçilerinin sendikal haklarından 2020 yılına kadar yararlanamayacakları kayıt altına alınmıştı.

Taşeron işçilerin kadroya geçişinin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve uygulamaya sokulan KHK’nın işçilere saldırı anlamına geldiğini başından bu yana vurgulayan partimiz, bugün de işçi haklarının sömürülmesinde AKP'yi aratmayan CHP'li Çankaya Belediyesi’nde çalışan Çanpaş işçisinin haklı mücadelesinin yanındadır.

Çankaya Belediyesi işçilerinin talepleri derhal karşılanmalıdır!

Yaşasın işçilerin örgütlü mücadelesi!

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü