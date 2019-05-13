TKP: Bu düzende her şey patronlara daha güzel

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının beşinci yıldönümünde bir açıklama yapan TKP, katliamın cezasız kaldığını vurgulayarak 'Bu düzende her şey patronlara daha güzel' dedi.

Türkiye Komünist Partisi, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının beşinci yıldönümünde, "Bu düzende her şey patronlara daha güzel" başlıklı bir açıklama yayımladı.

"İşçi ölümlerinin sıradanlaştığı bir düzene mecbur değiliz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU DÜZENDE HER ŞEY PATRONLARA DAHA GÜZEL

Beş yıl önce Soma’da…

Patlama olduğunda 787 işçi madende çalışıyordu. Patlamadan dört gün sonra 301 maden işçisinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği açıklandı. Üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Madenden sağ çıkan işçiler çalışma koşulları değişmeksizin madenlerde çalışmaya devam etti.



Beş yıl sonra Soma’da…

301 işçinin bile bile ölüme gönderildiği maden ocağını işleten patron, cezaevinden çıkarıldı ve patrona maden ocağı işletme yetkisi geri verildi.

Hiçbir şey olmamış gibi.

İşçiler ölmemiş gibi.

Çocuklar babasız, anneler çocuksuz kalmamış gibi.

Soma katliamı cezasız kaldı.



İşçi ölümleri Soma’dan sonra da devam etti.

Her gün ortalama 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

Patronlar ise bu hukuksuz çalışma düzeninin üzerine oturmuş, servetlerine servet katıyor. Katliamlardan “bu işin kaderinde var” diyerek sıyrılıyorlar.

Ceza almadan, hesap vermeden.

Çünkü bu düzen onların düzeni.

Bu düzende her şey patronlara güzel!



Maden ocağında kamyon kasasında, fabrikada, ofiste, atölyede işçilerin çalışırken ölmesinin sıradanlaştığı bir düzene mecbur değiliz.

Bu nedenle bu düzen değişmeli.

İşçiler emekçiler için yaşanacak bir ülke mümkün.

Böyle bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye Komünist Partisi"