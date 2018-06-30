Thyssenkrupp ile Tata birleşiyor

Alman Thyssenkrupp ve Hint Tata’nın geçen yıl duyurduğu birleşmenin yakında gerçekleşeceği açıklandı. 18 milyar avroyu bulması beklenen ortaklık, Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi konumuna gelecek.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Almanya merkezli Thyssenkrupp, Hint firması Tata Çelik’in Avrupa’da faaliyetleri birleştirme konusundaki teklifini kabul etti. Birleşmenin 2006 yılında gerçekleşen Arcelor ve Mittal ortaklığının ardından Avrupa pazarını sarsacağı düşünülüyor.

Yarı yarıya gerçekleşmesi beklenen 18 milyar avroluk ortaklığın 48 bin işçi istihdam etmesi bekleniyor. Ancak ilk defa 2017 Eylülü'nde duyurulan ortaklığın birleşmeye rağmen 4 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklanmıştı. Haberin ardından fabrika önünde protestolar düzenleyen işçilere 2026’ya kadar işten çıkarılmama garantisi verilmişti.

Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olacak Thyssenkrupp-Tata’nın çelik kadar teknolojiye de yöneleceği tahmin ediliyor. Eylül ayında iki tarafın da imzalayacağı mutabakatın ardından birleşmenin kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD’nin Mayıs ayında açıkladığı demir-çelik ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisinin ardından ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi dev çelik üreticilerinin hisseleri yüzde 8 ile 17 arasında değer kaybetmişti.