THY'de 7 kişi işten atıldı

THY yönetimi Hava-Sen üyeliği gerekçesiyle 7 kokpit ve kabin personelini işten çıkardı. soL’un görüştüğü THY çalışanları, yönetimin uçucu personel üzerindeki iş yükü ve baskıyı artırarak uçuş emniyetini hiçe saydığını, işçileri sendikal faaliyetleri nedeniyle haksız yere işten çıkardığını söyledi.

THY yönetimi, çalışanlara tehdit niteliğinde, “Sendikal Faaliyet” başlıklı bir e-posta göndermişti. “Verimsizlik” gerekçesiyle savunmalarını istenen13 kokpit ve kabin personelinden yedisinin işine son verildi. Yedi kişinin ortak noktası iyi ve çalışkan olmalarının yanı sıra Hava-Sen üyeliği.

THY yönetiminin ve bizzat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın, uçucu ekiplerle planlanan “iletişim toplantıları” aracılığıyla bir süredir çalışanları tehdit ettiği, Hava-Sen’e ilişkin “batının oyunları”, “dış mihrakların işi” gibi nitelemelerde bulunduğu, uçucuları Hava-Sen’den uzak tutmaya çalıştığı bilgileri THY çalışanları tarafından paylaşılıyor.

Hava-Sen, pilotların girişimiyle, halihazırda TİS yetkisi bulunan Hava-İş sendikasının büyük hak kayıplarına imza atmasına tepki olarak kurulmuştu.

soL’un görüştüğü THY çalışanları, yönetimin uçucu personel üzerindeki iş yükü ve baskıyı artırarak uçuş emniyetini hiçe saydığını, işçileri sendikal faaliyetleri nedeniyle haksız yere işten çıkararak ise hak ve hukuk tanımadığını bir kez daha kanıtlamış olduğunu vurguladı.

Hava-Sen, pilotların girişimiyle, halihazırda TİS yetkisi bulunan Hava-İş sendikasının büyük hak kayıplarına imza atmasına tepki olarak kurulmuştu.