THY sendikadan rahatsız: Sendika uçuş emniyetini tehlikeye atıyor!

Türk Hava Yolları, personele gönderdiği elektronik postada, mesai saatleri içerisinde sendikal çalışma nedeniyle uçuş emniyetinin tehlikeye girdiğini belirterek, sendikacılık faaliyetinin cezalandırılacağını tebliğ etti. Hava-Sen’in Atatürk Havalimanı içerisindeki sendika odası da kapatıldı.

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) adlı sendikanın faaliyete geçmesi üzerine Türk Hava Yolları (THY) tarafından personele gönderilen elektronik postada, mesai saatleri içerisinde sendikal çalışmalar nedeniyle uçuş emniyetinin tehlikeye girdiği, bu nedenle mesai saatlerinde havalimanında, uçakta ve konaklanan otellerde izinsiz sendikacılık faaliyetinin cezalandırılacağı bildirildi.

Hava-Sen’in Atatürk Havalimanı içerisindeki sendika odası da kapatıldı.

Hava-Sen Başkanı İskender Çarkçı, fazla mesai nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye düştüğünü belirterek, “Havada yorgunluktan bayılan, sinir krizi geçiren pilot oluyor” demişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre THY’den kaptan ve kabin çalışanlarına gönderilen elektronik postada uçak içi, havalimanı ve konaklanan otellerde sendikal faaliyetler sebebiyle uçuş personeli arasında huzursuzluk yaşandığı ileri sürüldü.

Huzursuz çalışma ortamından ötürü "Verimli bir uçuş için bilgi, donanım ve insan gibi kaynakların kullanımı" anlamına gelen CRM’nin bozulduğu yönünde pek çok bildirimin geldiği iddia edildi. İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na göre çalışma saatlerinde sendikal faaliyet yürütmenin işveren iznine tabi olduğu belirtilerek, şöyle dendi:

“İzin almaksızın çalışma saatleri içerisinde iş yerinde yürütülen sendikal faaliyetler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar uçuş personelimizin motivasyonuna zarar vererek, huzursuz çalışma ortamına neden olmakta ve CRM’i bozarak uçuş emniyetini tehlikeye sokmaktadır. İletişimin ve CRM’in özellikle uçuş personeli için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır, ortaklığımızın izni olmaksızın çalışma saatlerinde iş yerlerinde bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin belirlenmesi veya şikayete konu olması halinde idari yaptırım uygulanacağı hususunda bilgilerinizi rica eder, emniyetli uçuşlar dileriz.”

SENDİKA ODASI KAPATILDI

Adını açıklamak istemeyen kaptan, Atatürk Havalimanı’nda açılan sendika odasının THY’nin baskısı üzerine, yer hizmetlerini yürüten TAV tarafından polis zoruyla kapatıldığını söyledi.

THY’de yalnızca Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası yetkili olarak faaliyet yürütüyor.