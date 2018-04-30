Tesla yıl sonunu göremeyebilir

Bloomberg'de yayınlanan makalede, Elon Musk'ın yüksek meblağlarda para harcamaya devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar kasanın tamamen boşalacağı iddia ediliyor.

Bloomberg'in yayınladığı bir makaleye göre, "Elon Musk'ın elektrikli otomobilli geleceğe öncülük etmek için kurduğu" şirket, maddi sıkıntılar sebebiyle yıl sonunu göremeyebilir.

Makalede, Musk'ın şirketi Tesla'ya dönük endişelerin son haftalarda basında daha görünür olduğu söyleniyor. Şirket, üretim hedeflerinin oldukça altında kalırken, bir kişinin Model 3 Sedan'ın destekli sürüş özelliğini kullanırken yaşamını yitirmesi endişeleri Musk'ı federal güvenlik yasalarıyla karşı karşıya getirdi. Tesla'nın bir dönem yükseklerde uçan hisseleri, kredi puanının da düşmesiyle birlikte, Eylül'den beri yüzde 24 düşüş yaşadı.

MUSK PARA SAÇIYOR

Tesla'da para o kadar hızlı akıyor ki, bir finansman desteği olmadığı takdirde 15 yıllık şirket bu yıl içerisinde parasız kalabilir. Bloomberg'in derlediği verilere göre şirket dakika başı 6.500 dolar para harcıyor.

Musk'ın gelecek için öngörüsü aşırı makineleşmeyken, şu an tüm üretimi insan gücüne dayalı. Tesla'nın 2010'da 899 çalışanı varken bugün bu sayı 40.000'e yaklaşmış bulunuyor. Tesla'nın işe alım hızının son dört yılda elde ettiği gelir artış hızından daha fazla olduğu vurgulanıyor. Bu durum işçi gelirlerinin hızla düşmesine sebep oluyor.

2017 sonu Tesla'nın kasasında 3,4 milyar dolar varken borç miktarının 9.4 milyar dolar olduğu biliniyor. Birçok uzman Tesla'nın çok yakında yeniden borç olmak zorunda kalacağını düşünürken, önde gelen yatırımcılar ise şirketin büyük bir düşüşe geçeceğini ve sonunda duvara toslayacağını belirtiyor.