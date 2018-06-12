Tesla, çalışanların yüzde 9'unun işine son verecek

İşçileri bayılana dek çalıştırmasıyla bilinen Tesla, çalışanlarının yüzde 9'unun işine son verecek. Elon Musk, kararın gerekçesi olarak hisselerdeki düşüş ve kârlılığın korunmasını gösteriyor.

Tesla, Model 3 üretimini tehlikeye atmadan maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale getirmek için, şirket genelinde birkaç bin kişinin işine son verecek.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, kesintilerin geçen ay söz verilen, Tesla'nın yönetim yapısının sadeleştirilmesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Konu hakkındaki e-postada, “Bu çabanın bir parçası olarak, maliyetleri azaltma ve kârlı olma gereğiyle, şirket genelinde meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 9'uyla yolları ayırma konusunda zor bir karar aldık” ifadeleri yer aldı.

E-postada ayrıca; “Bu kesintiler tamamen maaşlı nüfusumuzdan oluşuyor ve hiçbir üretim ortağı bulunmuyor, bu nedenle önümüzdeki aylarda Model 3 üretim hedeflerine ulaşma kabiliyetimizi etkilemeyecek” deniyor.

Salı günü durumdan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığını ve hafta boyunca bunu yapmaya devam edeceğini söyleyen şirket sözcüsü, genel istihdamın yaklaşık 37 bin sayısına gerileyeceğini, bunun da geçen yılın sonundaki rakamlarla aynı çizgide olacağını belirtti.

Musk ayrıca Tesla'nın Home Depot ile konut satış sözleşmesini yenilememeye karar verdiğini ve bunun yerine kendi ürünlerini ve mağazalarını kullanarak kendi güneş ürünlerini satmaya odaklanacağını söyledi. Şirket, Home Depot mağazalarındaki Tesla çalışanlarını kendi lokasyonlarında yeniden görevlendirecek.

Musk, Mayıs ayında çalışanlara, şirketin üretim sorunları, üst düzey personelin görevlerini bırakması ve elektrikli arabaların kaza yapması nedeniyle yaşanan çöküşle ilgili olarak “kapsamlı bir yeniden yapılanma” yürütmekte olduğunu söylemişti.

Nisan ayı başında şirketin hisseleri geçen Eylül ayının en yüksek seviyesine göre yüzde 35 düşmüş, ancak haftada 5000 adet Model 3 araç üretimi hedefine ulaşmanın bu yılki kayıpların neredeyse tümünü sileceği belirtilmişti.